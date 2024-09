Izdato narandžasto upozorenje zbog očekivanih intenzivnijih padavina

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH izdao je narandžasto upozorenje za petak, 13. septembra zbog intenzivnijih padavina i to za područje Hercegovine te zapadne i sjeverozapadne Bosne.

Očekivana količina padavina je od 30 do 60 l/m2, lokalno i do 80 l/m2, navode iz FHMZ.

Hladna fronta dolazi

Nadolazeća hladnija i vlagom bogata zračna masa, u narednih petnaest dana usloviće nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Uz česte padavine, koje će biti intenzivnije u Hercegovini, zapadnim, jugozapadnim i centralnim predjelima Bosne, izgledne su i niže temperature zraka, prenosi N1.

Osjetno hladniji period očekuje se od 13. do 19. septembra, uz minimalne temperature zraka u Bosni od 5 do 10 i Hercegovini od 9 do 14, a maksimalne u Bosni od 13 do 19 °C i Hercegovini od 16 do 21 °C.

Porast vrijednosti temperatura zraka prognozira se od 20. do 27. septembra, odnosno do kraja prognoznog perioda, sa vrijednostima tokom jutra u Bosni od 11 do 16 i Hercegovini od 14 do 19 °C, danju širom zemlje od 19 do 24 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

