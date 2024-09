Sunčana subota u cijeloj BiH, a onda veliki preokret: Meteorolozi najavili jače padavine, evo i gdje

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 10; Sokolac 13; Bugojno 14; Bihać 15; Jajce i Livno 16; Banja Luka, Prijedor, Sarajevo i Široki Brijeg 17; Sanski Most, Tuzla i Zenica 18; Gradačac i Trebinje 19; Mostar 21; Neum 23°C.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar će biti slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka biće uglavnom između 27 i 33°C.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura zraka biće oko 29°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA:

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost usloviće relativno povoljne biometeorološke prilike širom zemlje u prvom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima, zbog mogućih lokalnih pljuskova, opća slika se može blago pogoršati. Lokalne nestabilnosti mogu osjetljivim osobama uticati na raspoloženje, dok hroničnim bolesnicima mogu uzrokovati poteškoće sa postojećim bolestima. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i ne pretjerivati sa aktivnostima, prenosi Novi.

Prognoza do srijede:

Nedjelja, 8. 9. 2024.: U Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jače naoblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, očekuje se tokom noći na ponedjeljak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka biće većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka biće uglavnom između 28 i 34°C.

Ponedjeljak, 9. 9. 2024.: U Bosni i Hercegovini će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine se očekuju na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Vjetar će biti umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera, povremeno su mogući i jaki udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka biće većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka biće uglavnom između 22 i 27°C.

Utorak, 10. 9. 2024.: U Bosni i Hercegovini će pretežno biti oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka biće većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka biće uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C.

Srijeda, 11. 9. 2024.: Očekuje se sunčanije vrijeme na području Hercegovine. U Bosni će prije podne biti pretežno oblačno uz smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka biće većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka biće uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 30°C.

Navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

