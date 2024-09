Svečano otvoren most Hercegovina i dionica Počitelj-Zvirovići: Najavljeni novi ugovori i investicije

“Uprava Autocesta je privela kraju ovaj veliki projekt i pokazala da se može nositi s izuzetno zahtjevnim projektima”, rekao je Lasić.

Istovremeno s otvaranjem grandioznog mosta Hercegovina, najavio je da će do kraja ove godine biti potpisana još tri ugovora za dionicu do Mostara Sjever. Kako je rekao, time će se u potpunosti probuditi građevinski sektor u južnoj Hercegovini sve do Mostara Sjever. Dodao je da trenutno imaju aktivnih gradilišta na 50 kilometara dionice u sjevernom dijelu, od Sarajeva prema Odžaku, te očekuju da će taj dio biti potpuno završen do 2026. godine.

“Čeka nas tunel Prenj kao jedna od najzahtjevnijih dionica za koji potpisujemo ugovor krajem ove godine i početkom 2030. godine smo na granici, gdje želimo potpuno završiti koridor”, dodao je Lasić, kazavši da će, zajedno s Vladom FBiH i resornim ministarstvom, ovakvih i sličnih događaja biti i u narednom razdoblju, prenosi N1.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić izrazila je zadovoljstvo povodom stavljanja u promet dionice Počitelj-Zvirovići u dužini od 11 kilometara te svečanog otvorenja mosta Hercegovina, istaknuvši da se radi o izuzetno složenom objektu, najzahtjevnijem na koridoru Vc, te jednom od najvećim mostova u regiji.

“Značaj i uloga današnjeg događaja su višestruki. Izgradnja mosta i puštanje ove dionice u promet nisu samo značajni za prometno povezivanje. Ovo je razvojni korak, ne samo za okolne općine i županiju, nego i za cijelu Federaciju i Bosnu i Hercegovinu”, rekla je Katić uoči svečanosti.

Ministrica je uputila čestitke izvođačima radova, nadzoru i investitorima, te je zahvalila svima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta. Tako

đer je izrazila nadu da će nova prometnica biti od koristi svim građanima BiH, kao i turistima i gostima.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić čestitao je i zahvalio radnicima, upravama kompanija, te uposlenicima javnog poduzeća i upravi Autocesta FBiH na uspješnoj realizaciji projekta.

“Ministrica i ja smo bili podrška i dijelimo zadovoljstvo što su ovi projekti konačno krenuli u potpunu realizaciju. Danas imamo novih 11 kilometara na koridoru Vc, imamo impozantni most Hercegovina, a uskoro ćemo potpisivati nove ugovore i pokretati nove investicije. Cilj nam je da Federaciju BiH pretvorimo u jedno veliko gradilište”, dodao je Nikšić.

Federalni premijer također je zahvalio međunarodnim kreditorima i Europskoj uniji, ističući da je ovo još jedan korak na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.

“Čestitam građanima Federacije na novim kilometrima autoputa i obećavam da ćemo učiniti sve da u ovom mandatu izgradimo i pustimo u promet što veći broj kilometara, te povežemo cijelu Bosnu i Hercegovinu i Federaciju, a onda da povežemo BiH s europskim koridorom”, zaključio je Nikšić.

Također, Nikšić se zahvalio Plenkoviću na angažmanu i na činjenici da je BiH dobila pregovor sa EU.

Inače, most Hercegovina strateški je infrastrukturni projekt koji spaja južni dio Bosne i Hercegovine s europskom mrežom prometnih koridora. Dio je poddionice Počitelj – Zvirovići, koja se proteže na 11,07 kilometara i povezuje Počitelj s granicom Hrvatske preko graničnog prijelaza Bijača.

Večerašnja svečanost otvaranja okupila je brojne predstavnike vlasti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te međunarodne dužnosnike.

