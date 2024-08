Sunčano vrijeme uz malu oblačnost tokom vikenda u BiH

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Sokolac 12; Bugojno 15; Jajce, Livno 16; Bihać, Sanski Most, Sarajevo-Bjelave 17; Banja Luka, Široki Brijeg, Tuzla, Zenica 18; Bijeljina 20; Trebinje 22; Gradačac 23; Mostar 24; Neum 26; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 3 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Inače, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prenosi N1.

Dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura zraka oko 32 °C.

Za sutra (nedjelja) se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 °C.

