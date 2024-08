Objavljena detaljna prognoza do kraja augusta: Kad dolazi zahlađenje i šta nas čeka krajem mjeseca

Najavljeno je ovo danas, 16. augusta, na Facebook stranici BHmeteo.

Istovremeno, Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu, za period od naredne dvije sedmice, do 29. augusta.

Kako navode, u petak i u dane vikenda nastavlja se prevladavajuće sunčano vrijeme, ali sa malo nižim temperaturama zraka i ne sasvim stabilno. Lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u sjevernim i centralnim dijelovima Bosne, ali i na jugu zemlje nisu isključeni.

“Na zadovoljstvo mnogih izraženije popuštanje toplotnog vala izgledno je u nedjelju u popodnevnim satima. Naoblačenje s padavinama prvo će zahvatiti zapadne krajeve i tokom noći se proširiti i na ostala područja. U ponedjeljak i utorak kiša se očekuje na cijelom prostoru naše zemlje. Na pojedinim područjima kiša bi mogla biti i obilnija, prenosi Radiosarajevo.

Minimalne temperature zraka varirat će između 18°C i 24°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 26°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 34°C i 40°C. Od ponedjeljka očekivane maksimalne temperature kretaće se između 24°C do 30°C, na području Semberije do 34°C.

U periodu od 22. augusta do kraja prognoznog perioda, preovladavaće pretežno sunčano ali i nestabilno vrijeme. Mogućnost za kraće padavine bit će svakodnevne. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 15°C i 20°C, u Hercegovini do 23°C. Najviša dnevna temperatura od 27°C do 33°C, jugu zemlje do 36°C”, navodi FHMZ.

