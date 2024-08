Vremenska prognoza do nedjelje…

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Slabih lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima može biti na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina se očekuju u planinskim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U petak u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 38°C,piše Slobodnabosna

