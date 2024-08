Jutros će u većem dijelu BiH biti pretežno sunčano

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 37 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz prolazno povećanje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,pišu Vijesti

Facebook komentari