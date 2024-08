Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana…

Uz dotok tople zračne mase sa juga te vlagom bogate sa sjeverozapada, narednih dana atmosfera će biti nestabilna iznad Bosne i Hercegovine. Danas i posebno subotu više oblaka i povremene padavine. Stabilno vrijeme vraća se od nedjelje i zadržaće se do sredine augusta. Natprosječno visoke temperature očekuju se do 15. augusta,piše Slobodnabosna

Do 10. augusta očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 15 do 20, u Hercegovini od 20 do 25 °C i maksimalnim širom zemlje od 31 do 36 °C, a na krajnjem jugu i sjeveru do 40 °C.

Od 11. augusta jutarnje temperature zraka u Bosni očekuju se od 16 do 21 u Hercegovini od 19 do 24, danju u Bosni između 27 i 32 °C na jugu i sjeveru do 40 °C.

