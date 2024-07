I danas paklene vrućine: Termometar će ići i do 42 stepena

Danas će u bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni, piše Avaz.

Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje do 29, a dnevna od 34 do 42 stepena.

U Sarajevu sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 21, a dnevna oko 36 stepeni.

Na snazi je narandžasto upozorenje u cijeloj zemlji zbog visokih temperatura zraka i visoke vrijednost UV indeksa.

Upozorenje će trajati do 17. jula.

Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne upaljeno je crveno upozorenje sa maksimalnim dnevnim temperaturama oko 38 stepeni, a u Hercegovini oko 40 stepeni. U većem dijelu zemlje se očekuju i tropske noći kad je minimalna temperatura zraka veća ili jednaka 20 stepeni.

– Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom – preporuke su Svjetske meteorološke organizacije.

Facebook komentari