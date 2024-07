Danas temperature i do 42 stepena, zaštitite se!

Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, poslije podne na krajnjem sjeveroistoku Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i lokalno sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 42 stepena.

Iza nas je tropska noć.

Upaljen je narandžasti meteoalarm za vijelu zemlju zbog visokih temperatura zraka i visoke vrijednosti UV indeksa.

Trajat će sve do 17. jula.

Preporučuje se da se ne boravi na suncu, a ukoliko ipak morate, poduzmite mjere zaštite.

Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne na snazi je crveno upozorenje sa maksimalnim dnevnim temperaturama 38 stepeni, a u Hercegovini oko 40 stepeni. U većem dijelu zemlje se očekuju i tropske noći kad je minimalna temperatura zraka veća ili jednaka 20 stepeni.

– Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom – preporuke su Svjetske meteorološke organizacije.

Iz evropskog Meteoalarma izdvojene su četiri regije u BiH, za koje su izdana i posebna upozorenja.

Regija Banja Luka

Predviđaju se temperature od 36 do 39 stepeni.

Regija Prijedor

Predviđaju se temperature od 37 do 40 stepeni.

Regija Tuzla

Predviđaju se temperature do 38 stepeni.

Regija Višegrad

Predviđaju se temperature zraka od 37 do 40 stepeni.

Za sve četiri regije vrijedi isto upozorenje:

– Poduzmite potrebne mjere za svoju sigurnost, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite se i pomozite ugroženima. Slijedite savjete nadležnih. Očekujte moguće kvarove na infrastrukturi,piše Avaz

