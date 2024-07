Do kada će trajati ovakvo vrijeme?

Danas smo prodisali uz znatno niže temperature nakon sunčanih dana kojima smo svjedočili prethodnih dana. Najavljeno zahlađenje pratile su i niže temperature skoro u čitavoj BiH.U nekim predjelima BiH, nevrijeme je prouzrokovalo nesreće koje su pogodile naše stanovništvo. Većina padavina polahko prolazi te nas očekuje stabilizacija vremena u narednim danima.O vremenskim prilikama u narednim danima za naš portal Hayat.ba govorio je metereolog Bakir Krajinović.

-Ono što smo imali tokom jučerašnjeg dana i navečer je rezultat hladne fronte sa sjeverozapada i hladnije zračne mase. U takvim okolnostima je bilo konvektivno uzlazno strujanje što je uzrokovalo nepogode u posljednja 24 sata. Atmosfera se smiruje te u narednih desetak dana očekujemo stabilno vrijeme. Temperature će biti u porastu. Jutarnja od 11 do 16 a u Hercegovini do 18 stepeni. Dnevna između 24 i 29 a u Hercegovini 31 stepen. Što se tiče padavina to je to za ovu sedmicu. Očekuje nas stabilizacija vremena u narednim danima. Sve do 17. jula očekujemo malo padavina u centralnim i istočnim predjelima koje nisu ni blizu onoga što smo imali ovih dana – ističe Krajinović ,piše Hayat

Facebook komentari