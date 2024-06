Lijepa vijest za vozače: Cijene goriva u padu

Kontaktirali smo bh. stručnjak za energetiku Almira Bečarevića kako bi nam dao analizu trenutne situacije cijena naftnih Ono što može obradovati vozače i sve kupce naftnog derivata je to da je u značajnoj mjeri došlo do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama.Cijene na benzinskim pumpama su prosječno smanjenje za 0,10 – 0,25 KM. Dizela sada mozemo naci i za 2,40 KM dok je najmanji pad zabiljezen kod super 98, ali i tu moze doci i još neke blage korekcije na niže”, dodao je Bečarević.

“Koliko dugo će ostati ove cijene na tržištu nafte teško je reći jer proizvođači nafte žele cijene barela preko 90 USD. Kvote su ostale smanjene i za 2025. godinu i da li će se ići ka daljnjem smanjenju ili će potražnja povečati cijenu, ostaje da vidimo. Sadašnje stanje ohrabruje, ali pritisci zemalja OPEC+ će ići ka tome da barel ide prema 90 USD”, zaključio je Bečarević.

U Bosni i Hercegovini trenutna cijena dizela se kreće od 2,40 do 2,53 KM, dok je benzin između 2,60 i 2,63 KM. U Hrvatskoj je dizel od 2,64 do 3,56 KM, a benzin od 2,87 do 3,72 KM. U Srbiji dizel košta između 3,31 i 3,45 KM, a benzin između 3,14 i 3,60 KM. U Crnoj Gori cijena dizela je 2,76 KM, dok se benzin kreće između 3,01 i 3,09 KM.Do promjena u cijenama goriva će doći i u Hrvatskoj, piše RTL. Iduće sedmice hrvatska Vlada bi trebala objaviti nove cijene goriva.

Podsjetimo, na globalnim tržištima, cijene nafte su pale prošle sedmice treći put zaredom, uslijed očekivanja daljeg usporavanja rasta američke ekonomije, dok se oporavak kineske ekonomije odvija sporije nego što su trgovci predviđali.

Na londonskom tržištu, cijena barela nafte je prošle sedmice smanjena za 2,5 posto, spustivši se na 79,62 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio za 1,9 posto, dostižući cijenu od 75,53 dolara.

Podršku cijenama nafte pružila je sredinom prošle sedmice odluka Evropske centralne banke o smanjenju kamatnih stopa, što bi trebalo da podstakne rast ekonomije u eurozoni i time poveća potražnju za naftom u tom bloku,piše Radiosarajevo

Iako su cijene nafte padale tri sedmice zaredom, od početka godine bilježe rast. Geopolitičke napetosti na Bliskom istoku su glavni faktor koji je podstakao rast cijena nafte ove godine, pri čemu su cijene na londonskom tržištu porasle za gotovo 4 posto, a na američkom tržištu za oko 5,5 posto.

Facebook komentari