Dodik skandaloznim govorom i danas uvrijedio sve žrtve, odgovorila mu majka Srebrenice

U Srebrenici se dogodio genocid. Presuda je to suda u Hagu i Međunarodnog suda pravde koji je presudio da su vojska u policija RS izvršioci genocida. No, uprkos svim činjenicama i dokazima svakodnevno u javnom prostoru godinama unazad slušamo skandalozne izjave , posebno, predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika. No, današnjim neutvrđenim i sramotnim izjavama Dodik je “prevazišao samog sebe”.Na današnjoj posebnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ponovo je negirao genocid, ali i sva dešavanja iz jula 1995. godine.

Usvojeni zaključci u NSRS

Rezolucija Ujedinjenih nacija o Srebrenici, kojom se 11. jula proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u ovom gradu na istoku Bosne i Hercegovine, bila je tema sastanka iz zatvorenih vrata u UN-u 17. aprila. Usvajanje rezolucije se očekuje početkom maja.

Tako su na održanoj sjednici NSRS izneseni zaključci izvještaja Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. godine do 1995. godine, te su time usvojili zaključak da je termin “genocid” za Srebrenicu netačan i da se ne može prihvatiti. Što je, svakako, suprotno presudama Suda u Haagu.Prije samog usvajanja prisutnim poslanicima se obratio Dodik. Po ko zna koji put je bez trunke srama iznio niz skandaloznih i neutemeljenih izjava.

Skandalozna izjava Dodika: Ima li kraja?

U nastavku prenosimo samo dio njegove izjave.

“Hoćete li naći ijednog Srebreničana koji je stradao u samoj Srebrenici. Stradali su oni koji su probijali, to je vojnički posao bio. Za njima je išao jedan dio naroda. Naravno, bilo je i civila koji su bili tu s njima pa su i oni stradali. Nesumnjivo, bilo je tu i zločina sa srpske strane. Nemoguće da se može opravdati da je neko došao među zarobljenike i streljao ih. Ja to ne prihvatam. Ali ono što vi radite jeste da želite da etiketirate kompletan jedan narod. To također odbacujem. Više je stradalo Srba i ubijeno u Sarajevo, nego Bošnjaka u Srebrenici. Ubijali ste nas po zatvorima. Nije tačno da je bilo osam hiljada, to ste navukli jer vam je trebalo”, kazao je Dodik u svom današnjem skandaloznom govoru.

Sramotni pristup visokog funkcionera u našoj zemlji za portal N1 prokomentirala je i Kada Hotić, potpredsjednica NVO Pokret “Majke enklava Srebrenica i Žepa”.

“Ovih dana Republika Srpska i Srbija biju snažnu bitku kako bi zaustavili donošenje rezolucije o Srebrenici. Rezolucija bi bila samo potvrda i pečat na istinu koju bi svijet donio. Dodik nema šta više da radi… To je bezobrazluk, neotesana narav, nema kulture ni trun. Trebao bi ga i njegov narod osuditi”, kazala je Hotić za N1.

Hotić je potresena novim skandaloznim istupom Dodika za naš portala dodala:

“Svjedok sam događaja, bila sam tu.. Svjedočila sam tome da beba koja je tek rođena je zgnječena čizmom. Beba od tri mjeseca je uzeta iz majčinog naručja i odsječena joj je glava. Krenula sam radi wc-a u kukuruze, tijela su bila pored ceste. Bili su zaklani. Jedno pored drugog.. Vratila sam se odmah. Tada se u meni sve zakočilo. I nije istina da je 8.372 ubijenih, mnogo ih je više. Naša statistika govori da je 10.701 osoba. Tu arhivu čuvamo kod sebe”.

Majka iz Srebrenice ima poruku za Dodika: “Bruka se”

Za kraj imala je poruku za Dodika.

“Može pričati šta hoće, samo veliki grijeh pravi što zavarava svoj narod. Bruka se sve više i više. Nekada je govorio da je izvršen genocid. Danas negira. Ili su ga pritisnuli sa svih strana i ove sankcije.. Ide na sve ili ništa”, zaključila je za N1.

N1

Direktor Memorijalnog centra u Srebrenici, Emir Suljagić za N1 je rekao da nema komentar na skandalozne tvrdnje Dodika.

A Dodik ovakvim ponašanjem danas nije samo negirao genocid, nego je pokušao da ponizi sve žrtve genocida u Srebrenici. Godinama unazad negira genocid i uprkos tome što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko krajem jula 2021. godine nametnuo Zakon o zabrani negiranja genocida.

Stoga je i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) formiralo predmet protiv Milorada Dodika zbog negiranja genocida. No, optužnica nije dignuta.

Zbog čega Tužilaštvo BiH nije reagiralo i ovog puta?

Šta kažu činjenice?

U nastavku donosimo fakte i činjenice koje su potvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (Haškog tribunala).

Presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (Haškog tribunala) u predmetu protiv Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, iz 2001. godine, navodi da je Pretresno vijeće “utvrdilo da je u Srebrenici počinjen genocid”.Radi se o prvoj presudi Haškog tribunala za genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini devedesetih godina.

Reuters/Paul Vreeker

Krstić je tada proglašen krivim za genocid i osuđen na 46 godina, dok je Žalbeno vijeće tri godine kasnije kaznu smanjilo na 35 godina zatvora, te ga proglasilo krivim za pomaganje i podržavanje genocida.

Iako je smanjilo presudu, Žalbeno vijeće je takođe potvrdilo da je “ono što se desilo u Srebrenici bilo djelo genocida”.

Kada je BiH tužila Srbiju i Crnu Goru za genocid, Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine utvrdio da je na području Srebrenice 1995. godine počinjen genocid, ali da ga ove zemlje, koje su u trenutku tužbe činile državnu zajednicu, a tokom rata su bile jedna država, SR Jugoslavija, nisu počinile.

Zvanični podaci o žrtvama

Podaci govore da je za zločine u Srebrenici do danas više od 50 osoba osuđeno na oko 700 godina zatvora,piše N1

Podaci haškog Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove navode da je u Srebrenici bilo oko 8.000 žrtava, dok je 30.000 žena i djece prisilno premješteno.

U sudskim procesima za Srebrenicu, utvrđeno je da su žrtve bili civili ili ratni zarobljenici.

Dokazni materijal pokazuje da “većina žrtava nije ubijena u borbi već tokom masovnih pogubljenja”, te da su u masovnim grobnicama pronađeni povezi za oči, te materijal za vezanje ruku.

Presude Haškog i domaćih sudova su za genocid proglašavale krivim pojedince, a ne kolektive, države ili entitete.

Dakle, Haški sud je utvrdio da Srbija i Crna Gora nije odgovorna za genocid u BiH, niti je bila saučesnik, iako tadašnja SR Jugoslavija nije učinila ništa da ga spriječi.

Facebook komentari