Nastavlja se nestabilno vrijeme sa grmljavinom i pljuskovima, evo prognoze i za naredne dane

Jači pljuskovi su registrovani na području Krajine i sjeveru Bosne, a slabiji na zapadu Hercegovine i jugozapadu Bosne.

“Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su na području Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.U srijedu, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka većinom između dva i sedam, na jugu zemlje do deset, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen,piše N1

U četvrtak, u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena.

U petak, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između šest i 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena.

