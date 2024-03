Milanović se ponovo obratio: Proganjat ću ih kao đavo

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović šokirao je sve u Hrvatskoj, ali i regionu, najavivši utrku za mjesto premijera te zemlje.

Nakon što se ranije danas oglasio na društvenim mrežama, Milanović se obratio medijima u Lipovljanima.

– Ni pedlja vlasti tim sumnjivim tipovima. Među njima je Jandroković najmanje sumnjiv – rekao je objašnjavajući da će doći predsjedniku sabora s potpisima, ali da će to biti novi predsjednik sabora, a ne HDZ-ov Gordan Jandroković.

Ljudi će odlučiti

Mandat, kaže, neće dati sam sebi.

– Oni koji se toliko arogantno usuđuju davati tako artiljerijski dalekosežne komentare. To je takva terminalna neodgovornost da nije ni čudo da je zemlja u ovakvom stanju, nema odgovornih elita.

Ljudi će odlučiti. Ovo nije magnetska rezonanca, nije mehanika fluida, ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koje neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim drugačije. Čovjek koji je pisao Ustav ’90., Kruno Olujić to vidi kao i ja. Neki drugi to vide drugačije. Nebitno je što oni misle, nebitno je što misli Ustavni sud, pajdo i kum Šeksa.

Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće, ja ću biti u kampanji i bit ću kandidat za premijera. Možete biti na evropskim izborima, zakon donesen 2010. godine. To može, a za sabor ne može. Hajde mi to objasnite.

To su gluposti, ali na to smo računali. Vidim da niko od tih ustavnih stručnjaka to nije ni pročitao, to su nastavnici bez ikakvog iskustva. Pitanje je hoćemo li Ustav tumačiti kao duh Hamletovog oca. Šta je duh Ustava, u Ustavu piše šta piše, ja ću biti kandidat za premijera.

O tome prekosutra već nećemo razgovarati. Idem na izbore i idem izbaciti HDZ s vlasti, naprosto ih potjerati jer je vrijeme da odu. Mogu biti kandidat na jednoj izbornoj listi, to neće ništa promijeniti. Idem na izbore, idem izbaciti HDZ s vlasti, potjerati ih. Niko od stotine ljudi koji su me kontaktirali, svi misle da je ovo u skladu s duhom Ustava. Okupit ću koaliciju čestitih ljudi – rekao je Milanović.

Je li lagao prije mjesec dana

Novinari su ga pitali da li je lagao kada je prije mjesec dana rekao da neće ići na izbore.

– Nemojte koristiti Plenkovićev riječnik. Recite kad sam vam rekao ovu odluku. To je nepristojno pitanje. Jesam li ja rekao kojeg datuma sam rekao da sam donio tu odluku?

Najbolje da to kažem na televiziji. Pa da sam o ovome laprdao kao što vi volite da se laprda, sve bi propalo. A ovako će proći. Bit će great balls of fire. Čak i da sam tada donio tu odluku, ne pada mi na pamet da to kažem vama ili bilo kome. Ovo je još jednostavnije od čitanja Ustava.

S Ustavom bi mogli završiti. Bio ja kandidat na listi, što nisam ni očekivao da će ova falaga i karter hadezeovih pomagača, ili ne bio, bit će sve isto. Ustavni sud, ta Plenkovićeva klika i koterija, može s tim raditi što hoće. Nisam nikada gajio nikakve iluzije o tim ljudima, njihovoj pameti i poštenju. To je problem koji Hrvatska ne može riješiti. Samo budala laprda o temama koje trebaju biti tajne. Da, nisam rekao, imam na to pravo. Ne možete vi mene, niti Plenkovića, pitati bilo što, kao ni ja vas – dodao je on.

Novinare, ali i građane je zanimalo mogu li mu vjerovati da ih neće prevariti.

– Neću vas prevariti. Ako navijate za mene, hvala vam. Ako ne navijate, cijenim i to. Vodio sam vladu u nemogućim uvjetima. Ljudi me ne bi izabrali za predsjednika tri godine kasnije. Ljudi jako dobro zanju da je ovo što radim ispravno i jedini pravi put. Još jedan mandat kao predsjednik, ne.

Ovaj mandat nije bio na mojoj bucket listi, a još manje da budem još jednom premijer i družim se s ljudima o kojima imam ovakvo ili onakvo mišljenje. Ljepše mi je u Zagrebu nego u Lipovljanima.

Zamisli ti čovjeka koji s 54 ogodine ne može napraviti dva, tri skleka i izlazi s boksačkom pjesmom na binu. Ja sam boksao, i to se ne usudim napraviti. Dobro da nije odabrao neki logo porno glumca. Fuj – odgovorio je on.

Komentirao je izjavu Vladimira Šeksa, predsjednika Hrvatskog sabora da “se Milanović ponaša kao Čarli Čaplin i dvorska luda”.

– Šeksu treba oduzeti bocu, flašu, ne. To je sve ista banda, on, Šeparović, Turudić. Zašto je Šeparović napao Turudića? Jer se mrze. To je sve ista banda, ista klika. Žele vlast po svaku cijenu. Ovo danas je bila idealna prilika za Interpol da pohaosi sve HDZ-ovce.

Ovo je borba između likova koji ne mogu kontrolirati sebe, ali žele vlast po svaku cijenu. To je bila razdjelnica, točka preokreta u meni prije nešto više od mjesec dana. Prije mjesec i pol nisam o ovome razmišljao, kao što nisam imao kontakta s Peđom Grbinom i drugim ljudima – kazao je on.

Kakva će biti kampanja

Najavio je da će grubo voditi kampanju.

– Grubo. Guram se u prostor grubosti, s nasilnicima i pijanim uriniranim tipovima poput Šeksa, ne mogu drugačije. Neće biti prostakluka, ne govorim drugima da su smeće. Plenković i Turudić lete. Nema ih. Odlaze s vlasti. Proganjat ću ih kao đavo grešnu dušu, ne vrag. Vrag je slavenska riječ, a đavo je latinizam, znači isto”

Plenkovićeva vlada je najkorumpiranija, najgore kadroviranje u povijesti države. To je činjenica, Plenković je predsjednik vlade, on je zaštitnih tih kriminalaca. Moja vlada je najgora? Možemo tako razgovarati. Fufljavac je došao u Lisinski, godinama su ga ignorirali (Karamarko), došao je i Glogoški. Rijeke pravde dolaze. To je moje poslanje i povijest će nas odriješiti. A Karamarko, to je najneinteligentniji, nasmušeniji i najtoksičniji predsjednik kojeg je HDZ ikad imao. Sumnjiv, korumpiran, crnokošuljaš, koji je sad iz blata izronio. Plenkošenko bi tamo doveo crnog đavola.

Zemlja je ugrožena, da. Zemlja je ugrožena i te ljude treba izbaciti s vlasti. Metlom. Za to ću dati sve, do posljednjeg daha – rekao je Milanović, prenosi Index.hr.

