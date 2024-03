Svjetski mediji: Tražimo zaštitu novinara u Gazi

Lideri više globalnih medijskih kuća potpisali su pismo u kojem pozivaju izraelske vlasti da zaštite novinare u Gazi, rekavši da su tokom izraelskog napada na enklavu novinari radili u uvjetima bez presedana i bili su suočeni s “velikim osobnim rizikom”.

Među medijskim kućama čiji su glavni urednici potpisali pismo od četvrtka su Associated Press, AFP, Reuters, New York Times, Washington Post, BBC, CNN, Guardian, Financial Times, Der Spiegel i Haaretz. Ukupno najmanje 94 novinara ubijeno je u ratu između Izraela i Gaze; većina njih, 89, bili su Palestinci koje je ubila izraelska vojska, prema Odboru za zaštitu novinara (CPJ) koji je objavio pismo koje su potpisali lideri 59 novinskih organizacija.

CPJ je rekao da je rat bio “najopasniji ikada” za novinare. Izrael poriče da je namjerno ciljao novinare i civile, rekavši da samo napada palestinsku islamističku skupinu Hamas, koja upravlja Gazom i napala je Izrael 7. oktobra.

“Ovi novinari… nastavljaju izvještavati unatoč ozbiljnom osobnom riziku. Nastavljaju unatoč gubitku porodica, prijatelja i kolega, uništavanju domova i ureda, stalnom raseljavanju, prekidima komunikacija i nestašicama hrane i goriva”, navodi se u pismu.

“Novinari su civili i izraelske vlasti moraju zaštititi novinare kao neborce prema međunarodnom pravu”, dodaje se u pismu. Hamas je napao Izrael 7. oktobra, ubivši 1200 ljudi, prema izraelskim podacima. Izrael je od tada vojno napao Gazu kojom upravlja Hamas te u bombardiranju male enklave ubio više od 30.000 Palestinaca, prema lokalnom ministarstvu zdravstva, od kojih su mnogi civili.

Veći dio Gaze sravnjen je sa zemljom u izraelskoj ofanzivi, a gotovo svih 2.3 miliona stanovnika raseljeno je i na rubu je gladi. Južnoafrička Republika je na Svjetskom sudu optužila Izrael za genocid. Izrael poriče optužbe i kaže da djeluje u samoobrani nakon napada 7. oktobra.

