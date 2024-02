Odredi smrti haraju mediteranskim rajem: ‘Nazvao je bivšu curu i odmah poslije su ga izrešetali‘

Španjolska policija istražuje teoriju da su ruska mafija i kremaljske obavještajne službe imale ulogu u ubojstvu pilota ruskog vojnog helikoptera Mi-8, kapetana Maksima Kuzminova, koji je prebjegao na ukrajinsku stranu, piše Jutarnji.hr.

Tijelo Maksima Kuzminova, koji je prošlog augusta dezertirao prebjegavši u Ukrajinu svojim helikopterom Mi-8, pronađeno je izrešetano sa šest metaka u podzemnoj garaži u gradu Villajoyosa u blizini u Alicantea. Sumnja se da je 28-godišnjak postao meta ruskih odreda smrti zbog svog čina, koji je organiziran od strane ukrajinskih službi u operaciji “Sjenica”. Nakon što je prebjegao, Kijev je Kuzminova nagradio s pola miliona dolara.

Žrtvin automobil, koji je ukrao napadač i njime pregazio Kuzminovljevo tijelo, pronađen je napušten i spaljen u obližnjem gradu El Campello na obali Costa Blanca. Policija uzima teoriju o zavjeri Kremlja u obzir jer su tvrdnje o ruskim špijunskim aktivnostima u Španjolskoj pod sve većom pažnjom. Ispituje se je li ruska mafija u Španjolskoj povezana s ubojstvom, možda kao posrednici ili djelujući po nalogu Moskve, izvijestio je list ABC, kako prenosi britanski The Times.

Kuzminovljevo tijelo pronašao je domar 13. februara poslijepodne na rampi zajedničke garaže stambenog kompleksa La Cala, odakle su napadači pobjegli u automobilu svoje žrtve. “Da sam bio ondje 15 sekundi ranije i ja sam mogao biti mrtav”, rekao je domar za ABC. U izvještaju se dodaje da u kompleksu žive Rusi i Ukrajinci te da se mogu vidjeti luksuzni automobili kako ulaze i izlaze iz zgrade. Španjolska policija isprva je istraživala zločin kao slučaj “obračuna” u tom području u kojem živi velika ruska zajednica, prenosi neovisni ruski medij Moscow Times.

Guardia Civil (civilna garda, nacionalna žandarmerija, najstarija je agencija za provođenje zakona u Španjolskoj) od početka je sumnjala da bi dokumentacija o ubijenom muškarcu, koja govori o 33-godišnjem Ukrajincu, mogla biti lažna. U ponedjeljak su ukrajinski mediji sugerirali da se radi upravo o Kuzminovu, što su potvrdili i izvori španjolske policije nakon analize otisaka prstiju. On je živio u Španjolskoj s ukrajinskom putovnicom i pod drugim imenom. Susjedi su policijskim službenicima rekli da su Kuzminova, iako ga nisu dobro poznavali, vidjeli kako “radi na gradilištu u okolici”.

U međuvremenu, španjolski mediji objavljuju i nove detalje ovog slučaja, iako službenih potvrda tih napisa za sada nema. Kako prenosi Daily Mail, otkriveno je da je Kuzminov možda nehotice napravio fatalnu grešku i otkrio svoju lokaciju ubojicama kada je u telefonskom razgovoru pozvao svoju bivšu djevojku da ga posjeti u Alicanteu. “Znamo da je pozvao bivšu djevojku u Španjolsku i nakon toga je pronađen mrtav. Taj poziv mogle su presresti ruske tajne službe”, objavili su španjolski mediji.

Izvori bliski istrazi tvrde da je za izvršenje zločina korišteno rusko streljivo kako bi se drugim ruskim dezerterima i prebjezima dalo do znanja koliki je doseg Kremlja i u kojoj su mjeri namjere njegovog sigurnosnog aparata ubilačke.

Ruska vojska osudila je Kuzminova na smrt zbog “izdaje”. Rođaci dva člana njegove posade, koji su poginuli pri slijetanju u Ukrajinu, zatražili su da plati životom zbog svojih postupaka. Posada, koja nije bila svjesna Kuzminovljevih planova i koja je ubijena pri pokušaju bijega, posmrtno je odlikovana od ruskih vlasti. “Taj izdajnik i zločinac postao je moralni leš u trenutku kada je planirao svoj prljavi i strašni zločin”, izjavio je Sergej Nariškin, direktor ruske obavještajne službe SVR na pitanje o Kuzminovu u utorak. Nariškin nije ni potvrdio niti negirao bilo kakvu umiješanost Moskve u smrt bivšeg pilota.

U oktobru je ruska državna televizija izvijestila da je obavještajna agencija GRU “dobila naredbu” da eliminira Kuzminova. “Naredba je primljena, njezino izvršenje je pitanje vremena”, izvijestio je novinar kanala Rusija 1 u televizijskom prilogu nakon razgovora s ruskim specijalnim snagama, koje su tvrdile da su u potrazi za “izdajnikom”. “Pronaći ćemo čovjeka i kazniti ga jer je izdao svoju braću, u skladu s najvećom mjerom zakona naše zemlje”, izjavio je tada jedan časnik specijalnih jedinica Specnaza. “Neće preživjeti”, dodao je drugi.

Ubojstvo je proširilo strah među drugim ruskim dezerterima i prebjezima koji su potražili utočište u Španjolskoj, navodi španjolski El Español. “Nakon onoga što se dogodilo u Villajoyosi, nitko iz španjolskih sigurnosnih službi nije me nazvao da se raspita o mojoj situaciji ili da mi bilo što kaže”, rekao je Nikita Čibrin za El Español. On je u Ukrajini proveo više od četiri mjeseca u sastavu 64. zasebne gardijske motostreljačke brigade prije nego što je dezertirao. Nakon toga je stigao u Španjolsku i vjeruje se da je tamo dobio boravak i pravo na rad.

Slučajevi ubojstva s ‘ruskom pozadinom‘ nisu novost u Španjolskoj. U martu 2022. godine, ubrzo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, ruski tajkun iz plinskog biznisa, Sergej Protosenja, pronađen je obješen u svom domu u Lloret de Maru u Kataloniji, zajedno s tijelima njegove supruge i kćeri, koje su bile izbodene na smrt. Policija to tretira kao slučaj obiteljskog nasilja, sugerirajući da je Protosenja počinio samoubojstvo. Ukrajinski mediji u to su vrijeme isticali rusku obavještajnu službu FSB kao navodno odgovornu. Protosenjin sin je ustvrdio da mu je otac ubijen.

Veze Moskve sa separatistima u Kataloniji pod povećalom su nakon što je objavljeno da je najmanje sedam ruskih špijuna putovalo u tu španjolsku regiju posljednjih godina. Prema tim izvješćima, neki od agenata GRU-a, vojne obavještajne službe ruskih oružanih snaga, otputovali su u Barcelonu u ključnim trenucima kampanje katalonskih separatista za neovisnost. Europski parlament glasao je ranije ovog mjeseca da Madrida istraži veze između Rusije i katalonskih separatista.

Julija Taran, zamjenica voditelja skupine pod nazivom “Slobodni Rusi u Španjolskoj”, rekla je za agenciju Reuters da je skupina pomagala drugim ruskim prebjezima u posljednje dvije godine te da je bila uobičajena praksa da oni preuzimaju lažne identitete “kako ih ne bi pronašli Putinovi agenti”. “Mislim da su oni sada vrlo zabrinuti i nadajmo se da će španjolska policija i tajne službe dobro obaviti svoj posao kako bi spriječili” njihov daljnji progon, rekla je Taran.

Španjolska vlada, koju predvode socijalisti premijera Pedra Sáncheza, meta je kritika jer nije dala izjavu kojom upozorava na odmazdu ako bi se utvrdilo da je Moskva počinila ubojstvo na španjolskom tlu. “Važno je da vlada jasno stavi do znanja da ova vrsta zločina neće proći nekažnjeno”, rekao je Manuel Torres iz think tanka Elcano Royal Institute. “Vlada nije reagirala. Ne može optužiti Moskvu, ali mora jasno dati do znanja da će poduzeti mjere ako policija dokaže umiješanost Rusije”, dodao je.

Facebook komentari