Izrael odbija međunarodni pritisak da nakratko zaustavi rat

Izraelske vojnici borili su se danas s ekstremistima Hamasa na prilazima glavnog grada Gaze dok se pojačavaju diplomatska nastojanja da se bar nakratko zaustavi sukob u tom najsmrtonosnijem ratu u gusto naseljenoj palestinskoj enklavi.

Posle gotovo četiri nedelje rata izazvanog napadima Hamasa na južnu izraelsku teritoriju, broj poginulih Palestinaca u Gazi premašio je 9.000 i SAD i arapski lideri vrše pritisak da se ublaži opsada i prekinu sukobi kako bi se pomoglo civilima.

Državni sekretar SAD Entoni Blinken dolazi sutra u region posle poziva predsednika SAD Džozefa Bajdena na „humanitaru pauzu“ u Gazi da bi se isporučila pomoć Palestincima i da bi s te teritorije zahvaćene ratom otišli stranci i drugi koji imaju i strane pasoše.

Oko 800 ljudi, uključujući stotine Palestinaca sa dvostrukim državljanstvom i desetine ranjenih, napustilo je Gazu u protekla dva dana na osnovu dogovora SAD, Egipta, Izraela i Katara, koji pregovora sa Hamasom.

Napadom iz vazduha danas je srušena stambena zgrada u izbegličkom logoru Bureidž nekoliko kilometara južno od Gaza Sitija.

Najmanje 15 ljudi je poginulo, izjavio je portparol Civilne odbrane Gaze, a stanovnici su rekli da su desetine pod ruševinama.

Udar je izveden u južnoj zoni u koju su po naredbi Izraela trebalo da se premeste stanovnici severa radi svoje bezbednosti.

Izrael međutim nije odmah odgovorio na Bajdenovu sugestiju o humanitarnoj pauzi.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je ranije isključio mogućnost prekida vatre zaričući se da će uništiti Hamas posle ubistva više od 1.400 ljudi, najviše civila 7. oktobra, u početnim napadima te islamske ekstremističke organizacije, navodi AP.

Izraelski vojni portparol, kontra-admiral Daniel Hagari, izjavio je večeras da je Gaza Siti potpuno opkoljen i da je to cenatar aktivnosti Hamasa, a na pitanje o potencijalnom prekidu vatre izjavio da „trenutno nije na stolu“, preneli su izraelski mediji.

Arapske zemlje, uključujući saveznice SAD i one koje su sklopile mir s Izraelom, izražavaju sve veću zabrinutost zbog rata.

Jordan je opozvao svog ambasadora, a izraelskom je rečeno da ne bude u Amanu dok se ne zaustavi rat i humanitarna katastrofa koju izaziva njegova država.

Nad Gaza Sitijem se dižu oblaci dima od eksplozija, gađaju se područja u blizini bolnice Al-Kuds, a Izrael tvrdi da cilja borce i infrastrukturu Hamasa koji civile dovodi u opasnost jer dejstvuje u stambenim područjima ispod kojih su tuneli koje Hamas koristi za akcije.

Izraelski ministar odbrane Joav Galant izjavio je večeras da vojska ima „jedinstvena rešenja“ da onesposobi mrežu tunela ispod glavnog grada Gaze. On je rekao pripadnicima elitne borbene inženjerijske jedinice da mogu da stignu do svih tih podzemnih tunela i da ih sruše i da su za to spremni.

Galant je upozorio da će „teroristi imati dve opcije: da umru u tunelu ili da izađu i bezuslovno se predaju“, a da treće opcije – nema, prenosi Danas.

