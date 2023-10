Objavljena šokantna snimka trenutka udara na bolnicu u Gazi: ‘Prvo se čulo šištanje, a onda…‘

Evan Hill, novinar The Washington Posta, objavio je video snimku, geolociranu od strane američkog lista, koja prikazuje trenutak kada je pogođena bolnica al-Ahli u Gazi.

Na snimci se može čuti šištanje projektila kroz zrak te zatim eksploziju, praćena narančastim plamenom”, naveo je Hill na društvenim mrežama, prenosi Al Jazeera.

Palestinske zdravstvene vlasti u Gazi tvrde da je u napadu poginulo najmanje 500 ljudi, a da su još stotine žrtava pod ruševinama. Hamas je napad nazvao činom genocida, dok je izraelska vojska priopćila da je za napad odgovorna organizacija Islamski džihad.

Video of the moment of the blast at Al Ahli Hospital, geolocated by The Post, captures a whirring through the air and then a blast, followed by orange flames: https://t.co/9C6AYwyP02 pic.twitter.com/Fa7T2DinCj

— Evan Hill (@evanhill) October 17, 2023