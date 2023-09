Dobna granica korisnika snusa i vejpa spuštena na treći razred osnovne škole

Lako je dostupan u trgovinama, koje se, nerijetko, nalaze u blizini škola. Potencijalnih opasnosti i rizika upotrebe svjesni su i učenici trećeg razreda Srednje škole 28. juni u Istočnom Sarajevu. Stoga, u okviru projekta, na ovu pošast, upozoravaju i mlađe.“U razgovoru s našim vršnjacima došli smo do saznanja da su oni svjedočili nekoj vrsti korištenja ovih supstanci. Primijećeno je da su neki učenici počeli da koriste ove supstance kako bi se uklopili u određene društvene grupe, ili, jednostavno, iz znatiželje da probaju nešto zabranjeno”, kaže učenik trećeg razreda ove škole, Nikola Popadić.

“Stupili smo u kontakt sa osnovnim školama čije smo dobili dozvole, da provedemo naše edukacije, u vidu prezentacije i dijaloga s učenicima koje ćemo mi provesti učenici našeg odjeljenja”, pojašnjava Anica Zečević, takođe učenica ovog razreda.

Opravdanost projekta, podržanog i od lokalne zajednice, potkrepljuju alarmantni rezultati istraživanja, upozorava pedagog ove škole, Ljiljana Purković.

“Na pitanje da li su upoznati sa rizicima snusa i vejpa, negdje oko 10% ne znaju ništa o tome, a oko 40% kažu da vrlo malo znaju”.

Sličan projekat proveden je i u Kantonu Sarajevo, a posebno je zabrinjavajuća činjenica da je dobna granica korisnika snusa značajno spuštena i to na treći razred osnovne škole. Roditelji zabrinuti, traže hitnu reakciju nadležnih, kategorična je Elma Dizdarević, predsjednik Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.

“Pokušali smo preko Vlade KS, preko Skupštine KS, ministarstva za odgoj i obrazovanje, ministarstva za zdravlje, zatim preko Kantonalne inspekcije koja vrši kontrolu, da nađemo najbolje rješenje i zaustavimo prodaju ovako štetnog proizvoda koji može da izazove ozbiljne probleme”.

Stavljanjem ove nikotinske vrećice između usne i desni, topi se njegov sadržaj koji na taj način ulazi u krvotok i može da izazove brojna oštećenja organa, od usne duplje, zuba, do različitih oblika karcinoma. No, bez obzira na to, ovaj proizvod, ipak, nije na listi zabranjenih. Prodaju li ga maloljetnicima, prodavači, mimo našeg objektiva, demantuju. Kažu, djeca, obično ne kupuju sami, odnosno, za kupovinu koriste punoljetna lica. Inicijativu resornom ministarstvu o uvođenju preventivnog programa prevencije upotrebe snusa, nedavno je uputila i SDP-ov poslanik Skupštine KS Jelena Pekić.

“Ono na čemu trenutno radim je da istražujem mogućnosti kako da se zakonski zabrani prodaja snusa maloljetnim osobama i da se na neki način izvrši inspekcijski nadzor na području KS, kako bismo spriječili prodaju nikotinskih vrećica učenicima u osnovnim i srednjim školama”, kaže Pekićeva.

U susjednoj Srbiji, ozbiljno pristupaju ovom problemu, jer nikotinske vrećice, snus i vejpovi ulaze u novi Zakon o duvanu, za koji se očekuje da bi mogao da bude usvojen do kraja godine, čime bi bio regulisan način prodaje maloljetnicima. Od 1. oktobra, nikotinske vrećice više se neće prodavati ni u Belgiji. No, šta se po tom pitanju radi kod nas, od nadležnih još nismo saznali.

Facebook komentari