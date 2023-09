Alkaraz nakon poraza: Mislio sam da sam bolji, skoro da sam bacio reket na pod

Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) izgubio je u polufinalnom meču US Opena od Danila Medvedeva.

– Mislim da sam dobro počeo meč. Bio je prilično tijesan prvi set. U taj-brejku, poslije 3:3, izgubio sam razuk. Odigrao sam tri ili četiri poena bez kontrole. Nisam razmišljao. Totalno sam izgubio razum u tom setu. Borio sam se 50 minuta i onda izgubio četiri poena. Teško mi je bilo da se nosim s tim. U drugom setu nisam uspio da se vratim. Bilo mi je teško. Danil je igrao odlično. Bilo je teško da se vratim u meč. Skoro da sam bacio reket na pod, ali trudio sam se da se kontrolišem. Bilo je teško ostati miran – rekao je Alakaraz nakon poraza.

Dobro rivalstvo

Tražit će, rekao je, rješenje, dok Medvedev ide na megdan Novaku Đokoviću u nedjelju za trofej.

– Ovakvi mečevi se dešavaju, čak i ako se osjećam da sam drugačiji igrač, zreliji. Igrao je stvarno sjajno. Nisam mogao da pronađem rješenja. Mislio sam da sam bolji u tome da pronađem rješenja kada meč ne ide u željenom smjeru. Poslije ovog meča sam promijenio mišljenje. Nisam dovoljno zreo da “hendlujem” to u ovakvim mečevima. Moram još da učim. Vjerovatno danima, sedmicama. Mislim da neću dugo razmišljati o ovom porazu. Moram da naučim iz ovoga. Želim da budem bolji, ovakvi mečevi vam pomažu. Moram da razgovaram sa svojim timom, sa Huanom Karlosom – rekao je Alkaraz.

Dodao je da ne sumnja da će s Medvedovim još igrati u završnim rundama velikih turnira, te da će to biti dobro rivalstvo.

Nevjerovatan je

Kako ga je savladao, shvata i sam Alkaraz.

– Igrao je svoju igru. Pronalazio je odlične udarce, nije griješio, sjajno je servirao. Mislim da je on igrao svoju igru, 10 od 10. Bio je sjajan. Morat ću da pronađem rješenja, a on je odigrao odličan meč. Nevjerovatan je. Kada probam da odigram servis-volej, on pronađe pasing šot iz svoje kuće. Nevjerovatno – zaključio je Alkaraz kroz smijeh.

