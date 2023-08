“Ja nisam prijavila nasilje, susjedi su kad su me čuli da vrštim”: OGLASILA SE PRETUČENA NIKA, evo šta se desilo nakon užasnog događaja

Nika je sada, prvi put, progovorila o navodnom incidentu koji se desio devetog maja.

– Super se osjećam nakon svega. Oporavak je dug i zahtjevan, ali puno radim na sebi. Moj psihijatar radi odličan posao sa mnom. Nažalost dešavaju se neke stvari iza kulisa za koje javnost ne zna, ali došlo je do toga da se uskoro sve mora saznati. Prvenstveno mislim na klevetničku kampanju koja se radi protiv mene i jako je ružno i pogano i iskreno nisam očekivala, ali radim ovaj posao već deset godina i kada sam kriva nemam problem da priznam, ali ne želim da trpim neke optužbe. Navodi se kako lažem i izmišljam, iskreno bizarno. Razumijem zašto to radi, jasno mi je, ali sam mislila da će se on oglasiti na neki drugi način. Onu sliku sa majkom nisam očekivala, ali eto. Nisam ja prijavila nasilje, susjedi su, ja sam vrištala – rekla je Nika.

Podsjetimo, Arsa je priveden zbog sumnje da je izvršio nasilje nad svojom djevojkom Nikom Ilčić. Kako se navodi, Arsa je fizički napao Niku sa kojom je bio duže vrijeme u emotivnoj vezi. On ju je navodno odgurnuo, prilikom čega je pala na pod, a onda joj je držao ruke i stavio svoju šaku na usta, kako se ne bi čulo njeno zapomaganje.

