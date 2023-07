UCJENJIVAO JU JE DA NE IDE NA PINK! Isplivali detalji raskida Maje i Bilala: “Tjerao je da napusti emisiju, inače…!”

Maja Marinković i Bilal Brajlović su nedavno raskinuli iako se činilo da njihova ljubav cvijeta, budući da je Marinkovićeva donijela odluku i da se preseli kod njega u Sarajevo.

Sada se oglasio Majin otac, Radomir Marinković koji je otkrio detalje raskida sa Majine strane.

Podsjetimo, Bilal je kako se spekuliše novi učesnik rijalitija na konkurentskoj televiziji “Hype”.

– Mislio sam da je Bilal okej momak, dok se nije ispostavilo nešto drugo. On je varao Maju za određeni novac. Postoje dvije priče, ali Maja uvijek priča istinu. I na svoju štetu izgovori nešto što ne treba. Nekoliko puta ju je ucjenjivao da ne ide na “Pink”, da ne dolazi u njihove emisije, iako je Maja sve vrijeme pod ugovorom i kazne su ogromne – priča Taki i dodaje:

– Maja je “Pinkovo” dijete i on je nju htio da uništi. Mi nikada od njih ne bismo otišli, to je naša kuća. Nikada ne bismo rekli nešto ružno protiv njih. Tada je on krenuo da ucjenjuje Maju: “Ako ne napustiš emisiju na Pinku, ja ću te ostaviti… Ako ovo, ako ono”. Nema potrebe da on bilo koga da ucjenjuje, on ugrožava njen posao. Koliko ga je zavoljela svedjoči i to što je otišla u Sarajevo – govori Taki za “Blic” i za kraj otkriva:

– Fanovi su Bilalu i Maji uplatili ljetovanju u Mostaru, a problem je nastao kada je on htio da povede cijelu porodicu. Umjesto da se odmore Maja i on, Bilal je ipak cijelu porodicu poveo. Sa druge strane, mislim da nije bilo fizičkih obračuna. Do sada sam ga volio, ali posljednji put pričam o njemu. Mislim da je lagao da ga je Maja tukla, sam je sebi napravio modrice i ogrebotine. Sklon je prevarama. Govorio je čak Maji: “Bodem se makazama, dođi po mene”. Jedan dan je Maja htjela da dođe na Pink, on nije htio da je doveze. Ostavio je u stanu i pobjegao – zaključuje Taki.

