ANA ĆURČIĆ TRUDNA?! Bliska osoba otkrila sve detalje – zadrugarka će izgorjeti zbog informacija koje su dospjele u javnost

Prijateljstvo Ane Ćurčić i Milene Kačavende je puklo nakon što je zadrugarka saznala kakve je sve laži kuma iznosila o njenom životu. Ana je poručila da ne želi više ni da čuje za nju i da nema potrebe da joj se obraća.

Kačavenda je jednom prilikom zaprijetila da će iznijeti sve što zna o Aci Buliću i Ani i od tog momenta oni je više ne spominju. Sada se Milena ponovo oglasila za domaće medije i prokomentarisala njihov odnos.

– Ne znam zašto me zaobilaze u širokom luku, to je pitanje za njih, ja nemam više šta da kažem. Više mi ništa nije čudno, i jedino ako me pozovu u hotel na Mars iznenadit ću se. Ne bi me čudilo ni da je Ana u drugom stanju, a ni da dobiju četvorke – kaže Milena i dodaje da njihovi prijatelji ne mogu da vjeruju šta je sve Ana spremna da uradi, piše Srbija danas.

– Svi naši zajednički prijatelji, a nemamo ih puno, u šoku su. Više je niko ne komentariše, ona te prijatelje više nema. Ja sam čvrsto riješila da se time više ne bavim. Ne znam da li joj je ostao neko od prijatelja, osim novopečene drugarice Zorice Marković. Blokirala me je na Instagramu, tako da ne pratim njen život. Sada je red da se bavim sobom.

– I da dodam, pošto me optužuje da sam samu sebe prozvala kumom, nisam to ja učinila nego su me žene tako nazvale Kuma nacionale, jer kažu da sam spojila bivšu Jugu. Da sam mogla da biram neki nadimak ili umjetničko ime, ne bih izabrala da budem kuma sigurno.

Na pitanje da li se nakon svega čula sa ženom Ace Bulića, koju je on ostavio zbog Ane, Milena je bila ironična:



– On ženu nema već 119 godina. Kako sam mogla da pričam sa njom kada ne postoji.

Facebook komentari