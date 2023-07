Nedim Sladić objavio prognozu koja (ne)će oduševiti sve: ‘Nakon pada temperature u petak…’

“Nakon neznatnog do vrlo blagog pada temperature zraka u petak uvjetovan približavanjem frontalnog poremećaja sa sjeverozapada Europe, od subote ponovo slijedi porast. Zapravo, ispravnije bi bilo reći da će se teško on i osjetiti, osim na sjeveru Bosne, jer su vrijednosti dnevnih maksimuma i dalje u granici vruće (oko i iznad 30 °C).Početkom iduće sedmice pod utjecajem vrlo snažnog termobaričkog grebena izgledno je da idemo i preko 40 °C, a dijelovi juga Italije izgledno iznad 45 °C. Clusteri ECMWF modela i pripadajući režimi snažno podržavaju signal za izraženu vrućinu nad Balkanom, dodatno pojačana iznadprosječno visokim površinskim temperaturama Sredozemnog mora koje se približavaju granici marinskog toplotnog vala.Anomalno zagrijavanje podloge mora, kao i kopna, postiže učinak miješanja različitih slojeva kroz vertikalni profil atmosfere pri čemu u dugotrajnom opstanku vrele zračne mase nad određenim područjem pri podlozi se smanjuje gustoća zraka, potencijalna energija raste i parcela zraka poprima karakteristike same zračne mase – stvarajući toplotnu kupolu u kojoj reaguju površinski toplotni fluksevi u vidu snažnog zagrijavanja podloge”, navodi se u objavi,piše Radiosarajevo

Ranije je Sladić najavio da očekuje sredinom sedmice od 34 do 38, na jugu i sjeveru zemlje do 40 °C.

