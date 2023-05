Neradna nedjelja bila bi katastrofalna po ekonomiju FBiH

Zastupnik u Parlamentu FBiH Irfan Čengić za Prvi maj, Međunarodni praznik rada, najavio je da će ponovo uputiti zahtjev da se u cijelom entitetu uvede neradna nedjelja.

Nema Novalića

– Ponovit ću inicijativu o neradnoj nedjelji, sada kada više nema Novalićeve vlade, vjerujem da će je nova vlada prihvatiti – naveo je Čengić.

Čengićevu ideju podržava i Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, čija predsjednica Mersiha Beširović neradnu nedjelju ističe kao jedan od osnovnih zahtjeva kojima želi poboljšati položaj radnika.

– Naš prvi zahtjev je da se konačno ukinu akcize, pa čak i PDV na određene namirnice. Drugo, želimo izaći na izbore i kazniti one koji ne rade u našem interesu. Također, naš treći zahtjev, koji je specifičan za ovaj sektor, jeste slobodni praznici i neradna nedjelja – rekla je Beširović.

Ipak, s Čengićevim stavom nije saglasan ekonomista Admir Čavalić, koji je ujedno i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Čavalić smatra da je riječ o običnom populizmu i da od najavljene inicijative neće biti ništa. On je naveo da aktuelni ekonomski trendovi idu ka tome da se rad učini fleksibilnijim, odnosno da ljudi rade kad god hoće i odakle god hoće.

Dugoročna šteta

– Osim toga, na taj način bi se građanima onemogućio neradni dan tokom standardnih radnih dana. Šta bi to značilo u praksi? Da radnici ne mogu ostvarivati svoja prava u korespondenciji s javnim sektorom. Evo jedan primjer, ako radnik npr. želi koristiti slobodan dan tokom radne sedmice kako bi otišao ljekaru, izvadio neki papir u općini i slično, on bi se na ovaj način limitirao tako da bi za obavljanje ovih aktivnosti morao izlaziti s posla ili te aktivnosti ne bi mogao obavljati nikako. To dugoročno šteti radniku – istakao je Čavalić.

Profitirala bi RS

Ipak, mnogi gradovi u BiH već su uveli neradnu nedjelju. Među njima su Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić-Grad, Mostar, Čapljina, Livno, Sanski Most, Zvornik i Kiseljak. Čavalić smatra da su se efekti ove mjere vrlo loše odrazili po ekonomije ovih gradova.

– Direktne posljedice su za potrošače koji sad idu u druge kantone. Iz nekih gradova u RS poput Bijeljene potrošači nedjeljom idu u kupovinu u druge gradove. Ukoliko bi se to desilo na nivou FBiH, automatski bi građani Federacije išli u kupovinu u RS i od toga bi najviše profitirala RS,piše Avaz

– Mislim da nema nikakve šanse da ovakav zakon prođe, mislim da se radi o običnom populizmu koji nije zasnovan ni na kakvim analizama. Nema objašnjenja ni zašto se traži nedjelja, a ne npr. petak. To čak ima i neke kršćanske religijske temelje, pojasnio je Čavalić.

