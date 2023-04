Asmir Begović progovorio o reprezentaciji BiH, vraća li se među Zmajeve?

Iskusni čuvar mreže nije se oprostio od Zmajeva, posljednji nastup upisao je u septembru 2020. godine kod Duška Bajevića u Ligi nacija protiv Poljske, a u eri selektora Ivayla Peteva i Faruka Hadžibegića nije dobio priliku da stane među stative.

Begović je o reprezentativnom status govorio za portal Meridian Sport BH, naglasivši kako je situacija oko njega uvijek bila komplikovana, ali on je i dalje otvoren za razgovor kada je u pitanju nastupo za selekciju naše zemlje .

– Otvoren sam za razgovore za selektorom Farukom Hadžibegićem i nikada nisam zatvorio vrata za reprezentaciju BiH. Situacija oko mene je uvijek bila malo komplikovana zbog nekih mojih razloga i stvari i naravno zbog drugih, ali dok god sam ja aktivan i igram ja sam speman za razgovor sa selektorom.

Neke stvari ne mogu obećati, ne može niko obećati na kraju, ali ja sam uvijek spreman za razgovor ako treba, a ako ne treba onda neka drugi ljudi prave odluke – kazao je golman Evertona za Meridian Sport BH.

Asmir Begović čelnike FSBiH nazvao kriminalcima: Stojim iza te izjave!

– Moja očekivanja su uvijek pozitivna i nadam se da ćemo se plasirati na Evropsko prvenstvo. Vjerujem u naš kvalitet i naš karakter i znam da nije lako i ima tu još puno posla. Prva utakmica je bila dobra (pobjeda protiv Islanda – 3:0), druga malo slabija (poraz od Slovačke 0:2) i to je sve jasno, ali to je dug put i trebamo samo biti pozitivni i trebamo biti zajedno fokusirani na zajednički cilj.

Što se tiče utakmice protiv Portugala to je jedan od najboljih reprezentacija na svijetu i to će sigurno biti jedna teška utakmica. Ronaldo je najbolji igrač svih vremena, igrao sam puno puta protiv njega i i to je posebna mašina – naglasio je Begović.

