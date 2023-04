Ryanair odlazi iz Tuzle zbog naknade od 3 KM po putniku

Na sastanku odgovornih iz zračne luke Tuzla i Ryanaira odlučeno je da će ta kompanija privremeno suspendirati letove, ali ugovor nije raskinut.

“Sve je kulminiralo polovinom marta kada su se ona nama obratili tražeči pojašnjenja o kakvoj se naknadi radi. Mi smo komunicirali i sa Ryanairom i sa Direkcijom za vazduhoplovstvo BiH na kraju sam lično otišao u Direkciju jer su oni pristali da plate tu naknadu od tri marke, ali su tražili dodatno vrijeme da bi to ugradili u svoj budžet. U tom pravcu je bila naša molba ako se može dati mjesec dana roka da to sve završe i evo kada je sve to završeno oni su rekli da ne žele da plaćaju te tri marke aerodromu Tuzla”, kaže kaže Dževad Halilčević, direktor Aerodroma u Tuzli ..

Ryanair iz Tuzle leti od novembra prošle godine. Taksu Direkciji za zrakoplovstvo BiH već dvije godine ne plaća ni zračna luka iz Banja Luke niti dostavlja izvještaje. Ryanair neće suspendirati letove iz Banja Luke, a iz Direkcije poručuju kako će uporabiti sve mogućnosti kako bi pristojbu počeli plaćati i na banjalučkom aerodromu.

“To će se platiti, ali bojim se da će platiti građani BiH kroz sudske presude koje će Direkcija vjerovatno dobiti. Još uvijek ti procesi traju. Jedna presuda je stigla, uložena je žalba. Sve presude se spore i traju, ali će jednog dana biti završene”, kaže Aleksandar Lalović, Direkcija za civilno vazduhopolovstvo BiH.

Da li će jednog dana i građani BiH imati izbor nisokotarifnih letova približno kao u regiji nije vjerovatno. Kompanija koje nude jeftine usluge i kada dođu na naše aerodrome izgube interes nakon perioda u kojem im država omogući beneficije.

“Ako pogledamo situaciju sa Wizzairom koji je imao jako dobar faktor punjenja, za koju nismo mijenjali komercijalne uslove, a oni su ipak odlučili da zatvore svoju bazu postavlja se pitanje u kojoj mjeri su oni zainteresovani.

“A zašto?”

“Sad vam kažem, faktor punjenja nije bio problem”, kaže Belma Čureković, Međunarodni aerodroma Sarajevo.

Ipak nakon odlaska iz Sarajevu za bazu se ponudio aerodrom u Mostaru. Ugovor je potpisan letovi nikad uspostavljeni.

“Nakon odluke wizzaira da ovu godinu neće uspostaviti ni jednu destinaciju prema habovima u Evropi. Mi smo se odlučili na javni poziv na temelju subvencije Grada Mostara HNK. Iznos od milion maraka je raspisan za kompaniju koja bi letjela iz Mostara”, ističe Nedjeljko Ćorić, Zračna luka Mostar.

Naravno, novca građana BiH koji kada već ulažu u strane avio kompanije trebaju imati klauzulu u ugovorima o subvenciji da bez letova i određenog broja putnika nema ni subvencija,piše N1

