“PREPUŠTENI SMO NA MILOST I NEMILOST PRIRODI” Zemljotres u Rumuniji najjači u posljednjih 200 godina – evo šta nas čeka

Rumunski institut za fiziku Zemlje oglasio se nakon zemljotresa koji je u utorak pogodio jugoistok ove države i saopštili kako su zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pratila 94 naknadna potresa.

Direktor Instituta Konstantin Jonesku izjavio je da se zemljotres osetio na velikom području, sve do Srbije i Mađarske. U epicentralnom području bilo je lokaliteta gde su merenja pokazala intenzitet i preko sedam stepeni Rihterove skale. Epicentralni intenzitet je bio od 6 do 7 stepeni. Bilo je lokaliteta gde je prelazio sedam. To je poznato seizmičko područje koje je imalo sa slabom aktivnošću do sada. Ono što se dogodilo je najveći seizmički intenzitet u poslednjih 200 godina na ovom području – rekao je Jonesku,piše Srbijadanas

Kako pojašnjava, to je bilo veliko iznenađenje za sve.

– Naši proračuni su pokazivali maksimalnu magnitudu od 5,5 na tom području. Bila su dva zemljotresa mangitude iznad pet. Jasno je da je došlo do naglašenog intenziviranja seizmičke aktivnosti. To će promeniti seizmičku kartu za to područje – pojasnio je on.

Na kraju, Jonesku ističe kako se u narednom periodu na ovom području mogu očekivati naknadi poresi, ali slabijeg intenziteta, odnosno s maksimalnom magnitudom od četiri stepena.

– Očekuje se da će seizmička aktivnost na tom području početi da opada. Što se tiče budućnosti, teško je reći šta se može dešavati. Ne postoji metoda za predviđanje zemljotresa. Ploče se stalno kreću. Ponekad se desi da se nakupi više energije. Prepušteni smo na milost i nemilost prirodi – zaključio je rumunski seizmolog.

Facebook komentari