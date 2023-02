Vučić: Imamo jednog istaknutog srbomrsca, Evropljanin je

– Najgori društveni talog poput Milovana Brkića, koga napada u svakom broju, u svakom tekstu, osim mene? Ne postoji taj. Kada kažem mene, mislim na moju porodicu, djecu. Kako objašnjavam to – ja neću da plaćam reket, ja neću da šaljem kurire da mu nose 50, 100, 200.000 eura – kazao je Vučić na TV Prva.

On je rekao da je “kod nas demokratija kada predsjednici i premijeri ne dolaze u skupštinu”.

– Četvrti put sam učestvovao u raspravi u Skupštini, neki su očekivali da će da obrišu patos sa mnom, četvrti put se to nije dogodilo, jer rezultati najbolje govore. Vidjeli ste nasilništvo, divljanje nekoliko poslaničkih grupa. Niko nije isključen sa sjednice, i niko da kaže pa čekajte to je ipak nekakav napredak. Svima je bilo bitno da čujemo koja je to argumentacija – naveo je Vučić.

Vezano za rudnike, naveo je da uhapse “nesimpatičnu damu Gretu Tanberg i niko ne kaže ni riječi”, što on vidi kao geopolitičke interese velikih sila.

Za aplauz dobijen od naprednjaka u Skupštini, Vučić je rekao:

– Imamo jednog istaknutog srbomrsca, stranac je, neću reći ime, Evropljanin je, a nije vezan za EU, ali toliko mrzi Srbe i Srbiju, to se rijetko sreće. Pričao je užasno, da je Vučić uzeo dosije svakog od njih, ali je taj ispričao svuda kako to liči na Sjevernu Koreju. Da pozdravim ovog srbomrsca, on zna ko je – rekao je on.

Istakao je da postoji jasno uplitanje velikih sila u odnose u Srbiji.

– SPS poštujem, sa njima smo radili mnogo i postigli ciljeve. Ništa kraće u Srbiji ne traje od zahvalnosti. Predstoji nam najveća kriza u svijetu, od Drugog svjetskog rata. Ovo je skoro ništa u odnosu na ono što nam slijedi. U narednih pet, šest mjeseci slijede najveći sukobi. Odrazit će se na nas tako što će pritisci na našu zemlju biti neuporedivo snažniji, po pitanju Ruske Federacije. Jačat će i pritisci zbog Kosova – rekao je Vučić.

Istakao je da će Srbija biti između čekića i nakovnja.

– Zato sam ja, ne slučajno, rekao da mi pripadamo onima rijetkima koji pominju mir. Niko nije za mir, iako će svi reći da jesu. Najveći dio investicija imamo sa Zapada. Neozbiljni su i oni koji kažu – raskinite sve sa Rusijom, da raskrstimo jednom zauvijek. Pustite da tjeramo ovako dok možemo, znat ću kad je trenutak za sankcije prema Rusiji i neću da krijem ništa od ljudi – dodao je predsjednik Srbije.

