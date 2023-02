Seizmolog: Zemljotresi koji su pogodili Turkiye među najjačim na svijetu

Zemljotresi koji su u ponedjeljak pogodili južnu Turkiye nisu samo bili najjači u toj zemlji, već i među najsnažnijim na svijetu, rekao je za Anadoliju seizmolog Harold Tobin, direktor Pacifičke sjeverozapadne seizmičke mreže.

Kako je kazao, dva potresa jačine 7,7 i 7,6 stepeni po Richteru, sa epicentrom u provinciji Kahramanmaras, bila su među najjačim koja su viđena u naseljenim područjima na svijetu, čak i u prošlom vijeku i ranije.

– Jačina zemljotresa premašila očekivanu –

Tobin navodi da iako su zemljotresi bili očekivani u tom regionu, njihova jačina je premašila očekivanu.

“Mi, međunarodna seizmološka zajednica, kao i turske vlasti, znamo za zonu Istočnoanadolskog rasjeda i potresi su se očekivali u ovoj regiji. Mislim da je veličina, magnituda ovog potresa bila veća nego što se moglo očekivati, jer u prošlosti nismo imali tako jak zemljotres u Anadoliji”, rekao je.

Naveo je da je rijetkost da se zemljotresi takve jačine dogode jedan za drugim unutar manje od 24 sata.

“Dva tako velika potresa za manje od 24 sata su gotovo nezabilježena. Vjerujem da jako, jako dugo nismo vidjeli ništa slično od izuma seizmoloških instrumenata”, istakao je.

Ovako jaki potresi osjećaju se na širokim područjima duž zone rasjeda, objasnio je seizmolog, dodajući da su se naknadni potresi dešavali i duž različitih.

Tobin je rekao da se ovako veliki zemljotres proširio na veoma veliko područje na liniji rasjeda, dodajući da su se naknadni potresi dogodili i na različitim tačkama duž tog područja.

Međutim, drugi potres koji se dogodio samo devet sati nakon prvog bio je na rasjedu koji je već bio poznat, ali manje uobičajen da se na njemu javljaju veliki zemljotresi”.

“Kombinacija je, nažalost, zaista strašna tragedija, jer je prvi zemljotres bio toliko štetan, a onda je drugi izazvao podrhtavanje mjesta koja su već pretrpjela štetu od prvog potresa”, rekao je.

– Turkiye “stisnuta” između dva rasjeda –

Tobin je podsjetio da su zemljotresi uzrokovani kretanjem tektonskih ploča, pri čemu je kopnena masa Turkiye “stisnuta” između sjevernog anadolskog i istočnog anadolskog rasjeda, ili podijeljenih pukotina između ploča.

“Dakle, ono što se dešava je da se rasjed zaglavi i zadržava trenjem, baš kao kada pokušate da pomjerite težak komad nameštaja, znate, u početku se opire, ne pomera se. To povećava naprezanje u Zemljinoj kori. Onda kada se dogodi potres, on sve to oslobodi u jednoj minuti”, pojasnio je.

Ovosedmični zemljotresi u Turkiye, koji su rezultat akumuliranog naprezanja uslijed stotina godina dugog tektonskog kretanja ploča, uzrokovali su pomak anadolske ploče za ukupno oko tri metra, navodi stručnjak.

“U potresu koji se dogodio stotinama godina kasnije, centimetarski pokreti su se pretvorili u metre”, rekao je.

U razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio jug Turkiye poginula je najmanje 14.351 osoba, a povrijeđeno više od 60.000.

