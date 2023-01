Da li Kina dijeli dovoljno informacija o COVID-19?

Bez osnovnih podataka poput onih o broju zaraženih, te smrtnih i teških slučajeva, vlade drugih zemalja uvele su obavezno testiranje na virus za putnike iz Kine. Peking je saopštio da te mjere nisu naučno zasnovane i zaprijetio je protumjerama.

Najveću zabrinutost izazivaju potencijalno nove varijante virusa, koje bi se mogle razviti iz masovne zaraze koja se odvija u Kini i širi na druge zemlje. Delta i omikron varijante razvile su se na mjestima koja su, takođe, bila izložena velikim epidemijama, što može biti plodno tlo za razvoj novih varijanti.

U nastavku donosimo objašnjenje o tome šta se dešava s kineskim COVID-19 podacima:

ŠTA KINA DIJELI, A ŠTA NE?

Kineske zdravstvene vlasti objavljuju dnevni broj novih, teških i smrtnih slučajeva, a ti brojevi uključuju samo one službeno potvrđene, koji površno definišu smrtne slučajeve povezane s COVID-om.

Kina sasvim sigurno radi svoje vlastite studije uzorkovanja, ali ih jednostavno ne dijeli, rekao je Ray Yip, koji je osnovao Ured američkih centara za kontrolu bolesti u Kini.

Ukupan broj u cijeloj zemlji za četvrtak iznosio je 9.548 novih slučajeva i pet smrtnih slučajeva, međutim, neke lokalne vlade objavljuju mnogo veće procjene u okviru svojih nadležnosti. Zhejiang, provincija na istočnoj obali, saopštila je u utorak da bilježi oko milion novih slučajeva dnevno.

Ako se varijanta pojavi u epidemiji, pronalazi se genetskim sekvenciranjem virusa.

Od početka pandemije, Kina je podijelila 4.144 sekvence s GISAID-om, globalnom platformom za podatke o koronavirusu. To je samo 0,04% od prijavljenih slučajeva – stopa, više od 100 puta manja od Sjedinjenih Država, i skoro četiri puta manja od susjedne Mongolije.

ŠTA SE ZNA, A ŠTA SE MOŽE OTKRITI?

Do sada se nijedna nova varijanta nije pojavila u sekvencama koje dijeli Kina. Verzije koje podstiču infekcije u Kini su “bliske” onima koje su viđene u drugim dijelovima svijeta od jula, navodi GISAID. To je potvrdila i liječnica Gagandeep Kang, koja proučava viruse na Christian Medical College of Vellore u Indiji, rekavši da u podacima do sada nije bilo ništa posebno zabrinjavajuće.

To nije spriječilo najmanje 10 zemalja – uključujući SAD, Kanadu, Japan, Južnu Koreju, Indiju, Australiju, Veliku Britaniju, Francusku, Španiju i Italiju – da objave zahtjeve za testiranje na viruse za putnike iz Kine. Evropska unija je ove sedmice snažno ohrabrila sve svoje zemlje članice da to učine.

Zdravstveni zvaničnici ističu da je testiranje mjera nadzora koja pomaže da se popune praznine u informacijama iz Kine. To znači da zemlje mogu dobiti očitavanja o svim promjenama u virusu putem testiranja, čak i ako nemaju potpune podatke iz Kine.

“Ne treba nam Kina da to proučavamo, sve što treba da uradimo je da testiramo sve ljude koji dolaze iz Kine”, rekao je Yip, bivši zvaničnik javnog zdravstva.

Kanada i Belgija rekle su da će tražiti virusne čestice u otpadnim vodama u avionima koji stižu iz Kine.

“To je nešto kao sistem ranog upozorenja za vlasti, da predvide da li dolazi do porasta infekcija“, rekao je dr. Khoo Yoong Khean, naučni službenik u Duke-NUS centru u Singapuru.

DA LI KINA DIJELI DOVOLJNO INFORMACIJA?

Kineski zvaničnici su više puta rekli da dijele informacije, ukazujući sekvence date GISAID-u i sastanke sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

Zvaničnici WHO-a, u nekoliko navrata, tražili su više informacija – ne samo o genetskom sekvenciranju, već i o hospitalizacijama, prijemima na intenzivnu terapiju i smrtnim slučajevima. Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazio je ove sedmice zabrinutost zbog rizika po život u Kini.

“Podaci su i dalje ključni WHO-u za obavljanje redovnih, brzih i čvrstih procjena rizika globalne situacije”, rekao je šef zdravstvene agencije UN-a.

Kineska vlada često drži informacije dalje od očiju svoje javnosti, a to se posebno odnosi na sve što se negativno odražava na vladajuću Komunističku partiju. Državni mediji su se klonili strašnih izvještaja o naglom porastu kremacija i ljudima koji jure od bolnice do bolnice kako bi pokušali dobiti liječenje, dok se popunjavaju zdravstveni kapaciteti. Vladini zvaničnici optužili su strane medije da preuveličavaju situaciju.

Khoo napominje da je rano upozorenje Južne Afrike o omikronu dovelo do zabrane putovanja iz te zemlje, i da postoji potreba, kako je rekao, za njegovanjem okruženja u kojem zemlje mogu dijeliti podatke bez straha od posljedica, prenosi VoA.

