ZA MJESEC DANA će da ŠUTNE Aleks: Ovo je pakleni plan Filipa Cara, a ONA njegova naredna žrtva u rijalitiju!

Bivša rijaliti učesnica Milana Mima Šarac otkrila je da će Filip Car, zbog kog je Aleksandra Nikolić ostavila Dejana Dragojevića, vrlo brzo šutnuti starletu, te da iza svega postoji pakleni plan, piše Republika.

Ona je istakla da su sve zadrugarke iz pete sezone ponovo ušle u “Zadrugu” i pokazale pravo lice, odnosno da su skinule masku svetica.

– Mene su prošle godine osuđivali zbog svega s Nikolom, a sada vidimo totalnu drugu sliku. To je ono kada se drugi slade tvojim bolom, karma im sve to vrati nazad. Ja sam svoj život sredila, a one su ponovo ušle u “Zadrugu” i sada vidimo potpuno druga lica, odnosno ko su one zaista. Svako govori o sebi. Aleksandra je pokušala da odglumi sveticu, ušla je ove godine, ali nije mogla više da glumi. Predstavila se kao damica u početku, ali ne može čovjek da glumi mnogo – ističe Mima, a potom dodaje da je Aleksandra htjela da bude druga Dalila Dragojević:

– Mislim da želi da bude glavna tema, hoće da bude kao Dalila, preljubnica da bi dobila publiku, mogla je da fura tu priču peckanja s Carem, ali ovo što su se poljubili i ozvaničili sve, to je katastrofa. Tu je i njegova faca sve rekla, da je sve to na silu, on će nju ostaviti za mjesec dana. Tražio je prije nekoliko večeri bilo kakav kontakt s Majom. On će Aleksandru šutnuti jer mu je i plan bio da raskine s Dejanom da bi pokazao da može da ima svaku djevojku, a sljedeća žrtva mu je Marinkovićka, koju će natjerati da raskine s Bilalom.

Mima Šarac prokomentarisala je i učešće Milice Veselinović u rijalitiju, te istakla koliko ju je ona razočarala:

– Jao Milica… Ne znam šta bih rekla za Milicu. Vidjela sam koliko se blamira i ponižava. Kleči Marku, pa onda Filipu. Moli ih za ljubav. Milicu je Mensur prošle sezone uzdizao i bio za nju iako znamo da je mu je drugi dan ušla u krevet. One su došle ove sezone da predstave sebe kao normalne djevojke, ali su demantovale same sebe. Car i Milica su imali nešto napolju, da nisu imali, ne bi se tako odvijalo. Vidi se da je nešto tu bilo ranije, da su nešto imali – tvrdi bivša zadrugarka.

Mima Šarac postala je poznata po aferi s tada oženjenim Nikolom Grujićem Grujom. Nakon izlaska iz “Zadruge” njih dvoje su raskinuli i taman kada smo mislili da će se Gruja vratiti supruzi, Mima i Gruja su se pomirili.

– Istina je da smo se pomirili. Ne bih da detaljišem pretjerano o tome, ali je istina. Pričali smo, kada su se smirile strasti, shvatili smo da ne možemo jedno bez drugog. Vidjeli smo se na piću, popričali o svemu i sada je sve u redu. Uživamo, toliko ću da kažem, a šta bude bilo dalje, blagovremeno ću vas obavijestiti – otkrila nam je Mima, pišr Srbija danas.

Facebook komentari