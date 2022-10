Kim Kardashian slavila rođendan u prozirnoj čipkanoj haljini, pokazala i donji veš

Reality zvijezda i modni mogul održala je intimnu rođendansku večeru u Kalabasasu u Kaliforniji u petak, sa članovima porodice uključujući Kourtney i Khloe Kardashian, Kylie i Kendall Jenner, Travisa Barkera i Kris Jenner.

Kim je izgledala zapanjujuće u dugoj bijeloj čipkanoj haljini brenda Dolce & Gabbana, s crnim donjim vešom i blago uvijenom dugom platinasto plavom kosom.

Izgled je upotpunila bijelim štiklama s remenima, srebrnom ogrlicom i malenom svjetlucavom torbicom.

Poznata porodica i njihovi prijatelji podijelili su uvid u slavlje objavivši fotografije i snimke s druženja.

Sama Kim je na svom Instagram Storyju objavila detalje jelovnika, koji uključuje suši, jastoge, salatu od artičoke i mochi sladoled.

U drugoj objavi, podijelila je i isječak rođendanske čestitke svoje majke, koja ju je opisala kao “rock zvijezdu”. prenosi “Klix“.

Kim arriving at her birthday dinner in LA last night. pic.twitter.com/qEuk3x6qKZ

— Kim Kardashian Photos (@KimKPhotos) October 22, 2022