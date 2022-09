Ovo su nove cijene goriva

Prema podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijene benzina i dizela znatno su pale u odnosu na ranije sedmice. Najniža cijena dizela po litru jutros u Sarajevu na benzinskim pumpama bila je 3,06 KM.

Litar dizela od sinoć košta od 3,01 KM do 3,26 KM u glavnom gradu BiH. Benzin Super 95 kreće se od 2,66 KM do 2,86 KM, dok su cijene plina od 1,46 KM do 1,71 KM.U Bihaću je cijena litra dizela od 3,11 KM do 3,41 KM. Benzin Super 95 košta od 2,66 KM do 2,96 KM. Iznos plina je od 1,41 KM do 1,66 KM.

Cijena litra dizela u Čapljini je od 3,06 KM do 3,36 KM. Benzin Super 95 košta od 2,71 KM do 2,91 KM. Plin košta od 1,46 KM do 1,66 KM,piše Avaz

