Uoči susreta s Putinom: Dodik podržao rusku agresiju, najavio samostalnost RS

Dodik je naveo da će sa Putinom razgovarati o nizu aktuelnih političkih pitanja, među kojima i o Ukrajini.

– Mi želimo da izgradimo gasovod do Banjaluke, da izgradimo elektrane koje bi koristile gas. U tom slučaju bi Republika Srpska postala veliki potrošač gasa. Te planove mi zasnivamo na potencijalima Rusije i našoj saradnji sa Gaspromom – rekao je Dodik.

On je istakao da to sprečavaju Bošnjaci, koji su orijentisani ka Zapadu, pojasnivši da glasaju protiv kada Republika Srpska pokušava da riješi pitanje protoka gasa iz Srbije kroz granicu BiH, ali to, kako je ocijenio, ne mogu vječno da rade, jer će se rad na tome nastaviti.

On je rekao da su stranci svojim drskim ponašanjem i nasiljem doveli do krize BiH, gdje danas više niko ne vjeruje u EU.

– Moskva je uvijek bila na strani međunarodnog prava, ali je očigledno, da je to nedovoljno. Zapad se ne pridržava međunarodnih normi, na primjer, u Ukrajini, i nekih svojih pravila koja se stalno mijenjaju – dodao je Dodik.

Na pitanje kakva je danas situacija o pitanju mogućeg referenduma o izlasku Republike Srpske iz BiH, Dodik je rekao da RS ostaje pri toj poziciji i da je još više nezadovoljna BiH, ali i da ta ideja čeka na odgovarajući trenutak.

Komentarišući navode iz Banjaluke i Beograda posljednjih mjeseci o budućem ujedinjenju svih Srba u jednu državu, Dodik je rekao da ideju jedinstva ništa ne može izmijeniti, ali da na ruku ujedinjenja ne ide Zapad koji je prisutan na tom području i drsko se miješa u unutrašnje posloveu.

– Naša težnja ka Srbiji je prirodna. Slična situacija je sa Rusima u Ukrajini, kojih je u toj zemlji 15 miliona i kojima je rukovodstvo te zemlje zabranilo ruski jezik. Zato je specijalna operacija Rusije u Ukrajini opravdana zaštitom prava svog naroda. Tako i mi ovdje – sa muslimanima ne možemo imati zajedničke škole, zajedničke udžbenike – naveo je Dodik.

Dodik je rekao da su mu Amerikanci devedesetih godina objasnili zašto nisu iskoristili mogućnost nacionalnog razgraničenja BiH.

– Prema njihovim riječima, nije se moglo dopustiti stvaranje muslimanske države na teritoriji Evrope. A mi smo postali kolateralna šteta. Ako hoćeta da mi ovdje budemo na straži, dajte nam neke privilegije – dodao je Dodik.

Dodik je rekao da Zapad daje ogroman novac na borbu, kako navode, sa malignim ruskim uticajem na Balkanu, te ukazao da su Britanci uveli sankcije njemu i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, kao osnovnim ciljevima te borbe.

On je dodao da ni Srpska njima ne ostaje dužna, te ukazao da još od dolaska novog britanskog ambasadora u BiH sa njim nije održao sastanak.

– Zašto da se sastajem sa predstavnicima zemlje koja uvodi sankcije samo zato što ih Dodik ne sluša? O čemu s njima da razgovaram, zašto da dajem njemu i njegovoj zemlji legitimitet? Uopšte ništa dobro ne mislim o tim zapadnim ambasadorima koji smatraju da mogu upravljati zemljama u koje su postavljeni na tu funkciju – rekao je Dodik.

On je dodao da su protiv njega uvedene i američke sanckije i da njima Zapad zbog svoje bespomoćnosti pokušava da riješi pitanja s drugim narodima i zemljama.

Očigledno je, kaže, i da sada Evropa drhti i strada pod sankcijama, a ne Rusija, te ukazao da aktuelna politička elita u Evropi nije navikla na probleme i ne zna na njih reagovati, da nikada nisu živjeli u nestabilnom društvu i da su udaljeni od naroda.

– U suštini, oni su sami sebi napravili probleme. Ako govorimo jezikom fudbala, to je klasični autogol, i to u 90-oj minuti – rekao je Dodik.

Dodik je istakao da narod u Republici Srpskoj osjeća ruski narod kao braću, da shvata poziciju Rusije, raduje se njenim uspjesima i brine za njene probleme.

– Mi dobro razumijemo da borba Zapada protiv pravoslavlja nikada nije prestala. Ta borba bila je lajtmotiv svih pohoda, i imala u suštini jedinstven cilj – zavladati bogatim zalihama prirodnih resursa koje ima Rusija. Iz tog razloga u Rusiju su došli i Napoleon i Hitler, a današnji Zapad takođe želi da zavlada tim prostranstvima – rekao je Dodik,prenose Vijesti

Prema Dodikovim riječima, Zapad je uz pomoć Gorbačova bacio Rusiju na koljena i namjeravao da je dobije, a nisu računali na to da će je Putin podići i objediniti.

Dodik je rekao da je Rusija bila primorana na specijalnu operaciju u Ukrajini jer godinama Zapad nije reagovao na uništavanje ruskog stanovništva u Donbasu i Lugansku.

Na pitanje kakve su perspektive o stupanju BiH u NATO, Dodik je odgovorio – nikakve, da Republika Srpska to neće dozvoliti. Podsjetio je da ni Srbija nije za NATO, koji je dva puta bombardovao Srbe bacajući na njih bombe sa osiromašenim uranijuom.

