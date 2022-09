Turković odgovorila Radmanu: Provjerite presude iz Haga

Tamo je komentirao izjavu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića u Maglaju – o Hrvatskoj kao jednom od agresora na Bosnu i Hercegovinu.

– Gospodin Komšić takvim svojim pristupom diže političke tenzije. Kako može govoriti tako o Republici Hrvatskoj? On ili ne pozna povijest ili ne želi poznavati one prilike koje su bile prije 30 godina. To je čovjek koji ne priznaje vladavinu prava. Da nije bilo Republike Hrvatske i njezine snažne vojne i političke podrške ne bi bilo niti jedinstvene i cjelovite Bosne i Hercegovine, rekao je ministar Gordan Grlić Radman.

Odgovorila mu je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

– Možete li zamisliti da ministar vanjskih poslova susjedne države dođe u vašu državu i optuži vašeg predsjednika da je bez elementarnog pravnog znanja i poznavanja novije istorije. Savjet ministru: provjerite nalaze i presude MKSJ-a, poručila je Turković,pišu Vijesti

