ON JE SITAN DILER, NEMA PAS ZA ŠTA DA GA UJEDE: Dejan Dragojević žestoko opleo po Kristijanu, nakon što je Golubović u “Zadruzi 6” vrijeđao njegovu devojku Aleksandru Nikolić

Dragojević se nije osvrtao na uvrede koje je Kristijan uputio Aleksandri, pozivajući se na njenu prošlost, ali je brutalno odgovorio na prozivke upućene njemu i njegovom bratu Davidu.

– To dva brata mentola iz okoline Novog Sada, “indijaci”. Ovaj jednu kur*u oženio, ovaj drugu. Ovo što su beogradski mangupi jeb*vali, Čabarkape, e. to su ova dvojica jeb*li. 200 kur*eva je imala Aleksandra Nikolić – rekao je između ostalog Kristijan, koji je Dejana nazvao kupusarom iz Veternika.

Nakon toga oglasio se Dragojević i žestoko odgovorio Goluboviću.

– Vidim da me je Kristijan ogovarao, da se svađao sa Aleksandrom. To me nije nešto iznerviralo, jer znam da ona može da se svađa u nedogled – rekao je Dejan.

Dragojević je “potkačio” Kristijana pričom o njegovom hapšenju zbog dilovanja droge.

– Što se mene tiče, razmišljao sam da li da odgovorim na ovu prozivku jer je on vernik, a dirati ljude u veri mi nije nešto čime bih mogao da se pohvalim. Ali, setio sam se kako je on u veri – ulazio je u crkvu kada je sakrivao drogu, kada mu je trebao štek. Tada je crkvu koristio kao skladište, gde je to gurao samo Bog zna. Pritom je svoju mamu strpao u zatvor, jer je drogu ostavljao kod nje u stanu. Ja sam iz Veternika, seljak, najgori, ovakav-onakav, p*čka… Ali, druže, pričaš o mangupstvu, a poturio si kevu da ti čuva drogu, nemoj me zaj*bavati – rekao je Dejan i dodao:

– Ovde stavljam tačku na ovu temu. Vernik – narkoman, zloupotrebio je veru time što je sakrio drogu u crkvi. Ne može da priča ni o čemu, jer je poturio drogu majci. Što se mene tiče, narkomanska posla, sitan diler me ne interesuje. Nema pas za šta da ga ujede, cicija, nosi lažne stvari. Što se mene tiče, vidimo se nikad.

