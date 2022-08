Dunović: HDZ ne vodi pregovore nego ucjenjuje

Ne da nisu sudije Ustavnog suda FBiH nego je gospodin Čavara uspio jedan član Ustava koji je napisan u jednom i po redu da prekrši dva puta. zvuči prosto nevjerovatno. U tom članu piše da predsjednik Federacije predlaže, uz saglasnost potpredsjednika, sudije Ustavnog suda koje potvrđuje Dom naroda natpolovičnom većinom prisutnih delegata. Dakle ne svih izabranih. Ovo je jedna od rijetkih odluka gdje se traži samo natpolovična većina prisutnih delegata. Znači, kolega Čavara je član u kome kaže da predsjednik predlaže preimenovao i on je donio odluku. Dakle on nije predložio, on je donio odluku o imenovanju i to stavio na list papira, čak naveo da će ta odluka biti nakon potvrde u Domu naroda objavljena u Službenim novinama. On nije nadležan da donosi odluke, on je nadležan da predlaže. Druga stvar gdje je prekršio isti član Ustava jeste dio gdje je navedeno da se taj prijedlog radi uz saglasnost potpredsjednika. On ni sa kolegicom Mahmutbegović ni sa mnom se apsolutno nije konsultovao, čak naprotiv. Ignorisao je prijedloge imena kandidata sudija koje smo mi dostavili u dva dopisa, 2019. i 2021. godine. Od ta tri imena uvažio je jedno ime i izvukao iz šešira svoj prijedlog.”

Kaže da je cilj gospodina Čavare da obesmisli postojanje institucije.

“Podsjetit ću na nešto što se desilo 2015. i 2016. godine. Tada je bilo govora o preseljenju predsjednika i potpredsjednika jer smo mi zapravo podstanari u zgradi Predsjedništva. Tada je kolega Čavara također imao neke fiks ideje da se on preseli sam na neku lokaciju. Upravo je želio da pocijepa instituciju. Mi se zapravo zovemo Kabinet predsjednika i dva potpredsjednika, a u praksi, zbog takvog političkog stava i djelovanja, mi se ponašamo kao tri male, zasebne firme koje nemaju dodirnih tačaka. Znači, predsjednik Federacije se nije konsultovao po pitanju predlaganja nego je bez konsultacija donio odluku. Sa mnom o sudijama Ustavnog suda nije razgovarao nikad. OHR se uvijek interesovao za proceduru sudija jer su detektovali da tu postoje određeni problemi, odnosno namjerno blokiranje. To su, na kraju krajeva, potvrdile i sankcije SAD-a prema Marinku Čavari.”

Potpredsjednici: Pod krinkom deblokade Čavara nastavlja opstrukciju

Marinko Čavara prijedlogom imena nedostajućih sudija za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ne samo da je prekršio Ustav, nego je dodatno diskreditirao i zakomplicirao cijeli proces, tvrde ovo u zajedničkom pismu visokom predstavniku potpredsjednici Federacije BiH. Njegov potez, navode…

Dunović navodi da ono što je uradio Marinko Čavara nije ništa.

“Svi su mediji bombastično prenijeli vijest Čavara imenovao sudije Ustavnog suda. Međutim, on ne treba da imenuje, on ne može da imenuje. On predlaže. A predlaže uz saglasnost potpredsjednika. Znači, on nema saglasnost jer ne razgovara sa potpredsjednicima, a odluka koju je donio je ništavna jer odluku ne donosi on nego Dom naroda. Čavara već dvije-tri godine u javnom prostoru govori da nije on blokirao imenovanje sudija već da nema političke volje i da to znači da nema većine u Domu naroda. Ovo je jedna od rijetkih odluka gdje nije neophodna nastpolovična većina izabranih, već prisutnih. Druga stvar, ja se ne sjećam da je iko iz opozicije rekao da će blokirati imenovanje sudija. Čavara je pokušao da konkurs VSTV-a priskrbi sebi na način da obavlja, po mom dubokom ubjeđenju, nelegalne i neustavne razgovore sa kandidatima. I to razgovore nakon tri godine šutnje administracije.”

Pojašnjava da je nacionalni sastav Ustavnog suda propisan Ustavom.

“Tu je navedeno da su u Ustavnom sudu od devet sudija najmanje po dva Bošnjaka, Hrvata i Srbina i jedan sudija iz reda Ostalih. On očito o tome ne vodi računa, izvuče onako imena bez konsultacija, stavi ih na papir i to uradi na pres konferenciji.”

Naglašava da je cilj blokada.

“Odgovorno tvrdim da njegova namjera nije bila deblokada imenovanja sudija jer da je bilo to on bi to davno uradio. U momentu pritiska visokog predstavnika na njega, u momentu uvođenja sankcija SAD-a on radi potez koji sam ja otprilike i očekivao, čak sam ga u par izjava i najavio. Blokadu koju i dalje pravi pokušava prikazati kao opstrukciju potpredsjednika FBiH. Odgovorno tvrdim i za sebe i za kolegicu da mi ne opstruiramo procese. Mi želimo da razgovaramo, to nam je ustavna obaveza, ali je to i njegova ustavna obaveza. Danas smo tražili hitan sastanak i do kraja dana nismo dobili nikakvu reakciju. Nisam optimista da će odgovor uopšte stići.”

Dunović ističe da je VSTV raspisao konkursnu proceduru za nedostajećeg sudiju.

“Ukoliko budemo čekali da se konstituiše novi Dom naroda i ukoliko se to ne desi do sredine januara Federacija nema Ustavni sud. Federacija bi od devet sudija Ustavnog suda imala četiri i ne bi bilo kvoruma za održavanje sjednica. Mislim da je konačna namjera HDZ-a, kao idejnoj tvorca te ideje, i Marinka Čavare kao izvođača radova da se pokaže da Federacija nema Ustavni sud.”

Kaže da nije siguran koja je moguća reakcija visokog predstavnika,pišu Vijesti

“Meni jedino pada na pamet smjena predsjednika Federacije i zabrana političkog djelovanja. HDZ ne vodi pregovore nego ucjenjuje.”

