“ODRON I DNO DNA!” Karić brutalno PONIZIO Dalilu – na rođendan Velikog šefa slijedi PREOKRET u rijalitiju

Voditelj Darko Tanasijević noćas je razgovarao sa Stefanom Karićem o najaktuelnijim temama u Beloj kući. Karić je otvorio dušu o pucanju prijateljstva sa Mensurom Karićem.

– On nije svestan stvari koje izgovara. Previše ima teorije da ga neko mrzi i da ga žele na dnu. Stalno mu objašnjavam… Posle svega što sam se trudio, mislim da sam jedini sa kojim je pričao i dosta puta sam video da mi samo klipa glavom i da je nesiguran čak i u mene. Ja bih ga poštovao i cenio kad bih znao šta mi misli. Mene izdvaja, pa napomene neke moje greške koje sam imao tako što navede neki moj primer. Nikog ne postavljam ispod sebe, čak postavljam i iznad, što je možda greška. Žao mi je što me Mensur poštuje jer je bio kod mene kući, a ne jer sam bio tu za njega. Uvek je bio tu šta god da mi treba, kao što sam i ja. Krivo mi je. Znam da moji pravi prijatelji, sa kojima sam odrastao, nikad me nisu tako gledali – pričao je Stefan.

– Ko je za tebe najveći gubitnik ove nedelje? – pitao je Darko Tanasijević.

– Da li da pominjem Dalilu i Cara? Gruja mi je gubitnik ove sezone. On je najviše izgubio, mogao je drugačije da se predstavi. Deca su mogla da mu budu kod kuće, a ne da se vucaraju po stanovima. Ovi koji nemaju ni kučeta, ni mačeta, oni idu sami sebi na štetu. Gruja je naštetio i svojima – rekao je Stefan.

– Da li su Dalila i Car ponovo dotakli dno i šta očekuješ od njih? – dodao je Darko.

– Mislim da će prekretnica biti rođendan Velikog šefa ili uspomene. Mislim da će popiti i biće haos. Dalila ustane i priča, predstavlja jednu sliku, Car spomene rečenicu koja joj se ne sviđa, a onda ona krene da priča šta misli. Stalno neko foliranje. Nikad ne bih mogao da budem sa osobom koja je uradila, šta je uradila. Na početku je bilo da se zaljubila u Cara, prestalo je kod Dejana. To se dešava, ali da posle Cara ide kod Anđela, pa kao neka igra. Samo se još više kanali. Kakav čovek možeš da budeš da koristiš nečije emocije? Odron i dno dna. Mi smo videli klipove iz garderobera, gde i sami pričaju da je to nešto neverovatno… Zamišljali su kakav bi im se*s bio. Mislim da je Car odlepio za njom, a sramota ga je njene sramote. On ima izgrađenu sliku o njoj, koja je jako loša slika. Nema sreće u toj vezi. Mislim da napolju neće nastaviti i da će Ljuba Panotović da preuzme Dalilu pod svoje. Mislim da ovaj put ni Karamujić ne bi pomogao – pričao je Stefan.

– Ko je za tebe u “Zadruzi 5” najpozitivnije iznenađenje? – pitao je voditelj.

– Nisam znao ko ulazi, znao sam stare zadrugare. Miki me je iznenadio, ostaje do kraja. Što se tiče rijaliti igrača, da nije sa Viki, to bi bio Marko. Jako je interesantan, zna da priča i komentariše. Tu je i Anđela, pokazala je da neke stvari ne moraju da se rade da bi bio primećen. Malo ljudi me je iznenadilo pozitivno, više negativno. Pravdaju loše postupke tuđim lošim postupcima. Kao Mensur što kaže da njegovu vezu komentarišu, a ne Cara i Dalilu, Zar ti nije drago da ti neko ukazuje da ta veza šteti? – govorio je Karić.

