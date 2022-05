Denis Bećirović zajednički kandidat za člana Predsjedništva BiH

On je danas na press konferenciji bloka opozicionih stranaka predstavljen kao zajednički kandidat stranaka ‘Trojke’ (SDP, NIP, NS) te SBB-a, NES-a.

Prvi se obratio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.

-Proces je danas okončan. Ovo su bilo razgovori prijatelja, ljudi koji imaju jedan cilj. Nismo se mi ovdje okupili da bi se suprotstavili SDA, nego da bismo mijenjali sistem. Okupili smo se oko zajedničkog kandidata oko kojeg je okuoljen najširi konsenzus i to nije sve, biće još partija koje će podržati Denisa Bećirovića. On je čovjek koji treba drugi put da pobijedi da bi osvoji mandat. On je i prošlo put pobijedio, ali su člana Predsjedništva BiH izabrali brojači. S ovakvom podrškom imaćemo člana Predsjedništva koji će biti istinski predstavnik svih građana i građanki BiH, rekao je Nikšić .

-Nakon njega se obratio predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

Bez imalo patetike mi danas prisustvujemo najvažnijem trenutku nakon završetka agresije na BiH, prvi put imamo ujedinjenu opoziciji punu znanja i ideja. Potpuno sam siguran da ovo danas što mi radimo predstavlja armirani beton buduće, ne samo pobjedničke koalicije koja će omogućiti da građani dobiju dobrog snažnog člana Predsjednštva BiH, nego i koaliciju koja će donijeti promjene u državi. Bećirović će znati da odgovori visini zadatka. Nemojte da neko ima ideju da ovo nije pobjednički tim, poručio je Radončić.

-Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković, na predstavljanju Denisa Bećirovića, zajedničkog kandidata opozicije za člana Predsjedništva BiH zahvalio se Denisu Bećiroviću koji je pristao da ide u još jednolu tešku borbu.

– Pozivam SDA da podrži kandidaturu Željka Komšića, pošto smo svjedoci spina zadnjih nekoliko dana da je ovaj naš potez, zapravo usluga Draganu Čoviću, pa eto neka oni uguše tu priču i očekujemo odgovor od njih u narednim danima, rekao je Konaković,prenose Vijesti

