Putinova kći skriva vezu i dijete sa Zelenskim: ‘U tajnosti je više od 50 puta letjela iz Moskve u Minhen‘

Kći Vladimira Putina, Katerina Tikhonova, navodno ima ljubavnika po imenu Zelenski – baš kao što se preziva i ukrajinski predsjednik, prenosi Daily Mail.

Sankcije protiv 35-godišnjakinje, uvedene zbog očeve invazije na Ukrajinu, zaustavile su njene redovne letove iz Moskve za München gdje živi s novim muškarcem, a tokom kojih bi imala i pratnju ruske tajne službe.

Njen novi partner, s kojim ima dvogodišnju kćer, Igor Zelenski (52) vodeći je profesionalni baletan i vrhunski redatelj koji je donedavno bio na čelu Bavarskog državnog baleta, a kao plesač i redatelj radio je u New Yorku i Londonu.

Njihovu je vezu otkrila ruska neovisna novinska kuća IStories i njemački Der Spiegel. Prije toga, Katerina je bila u braku s najmlađim ruskim milijarderom Kirilom Šamalovim (40). Rastali su se 2017. kada je ona započela vezu sa zvijezdom baleta, koji također iza sebe ima jedan propali brak s koreografkinjom Janom Serebrjakovom te su dobili troje djece.

Putin je pak bio bijesan na Ruse koji žive na Zapadu – uprkos tome što njegova vlastita kći često putuje u München uz državnu podršku i tjelohranitelje kako bi provodila vrijeme sa svojim dečkom. Naime, do početka ove godine i rata u Ukrajini, čini se da je živjela s njim u Njemačkoj.

“Pune dvije godine, od 2017. do 2019., majka djevojčice morala je letjeti ovom rutom – od Moskve do Münchena i nazad – i to nekoliko desetaka puta. Ona je živjela u Rusiji, a otac njene kćeri u Njemačkoj, gdje je režirao u Bavarskom državnom baletu. Njegovo ime je Igor Zelenski”, navodi ruska neovisna novinska kuća.

Njihova novinarska istraga pronašla je dokumente kojima se potvrđuje da su Tikhonova, Zelenski, dijete, dadilje i zaštitari bili na navedenim letovima te da je Putinova kći u razdoblju od dvije godine ‘letjela u München više od 50 puta’.

Od anonimnog izvora također su dobili dokumente ‘s e-maila Službe sigurnosti predsjednika i od Katerininog osobnog zaštitara Alekseja Skripčaka’, koji im je kupio avionske karte.

“Ne otkrivamo ime djeteta iz etičkih razloga, dovoljno je samo reći da je njeno ime Igorevna, što odgovara imenu Zelenskog”, stoji u izvještaju.

Zelenski je inače Rus gruzijskih korijena za kojeg se ne vjeruje da je u srodstvu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prošlog je mjeseca napustio Bavarski državni balet, vjerovatno nakon što je odbio osuditi Putinov rat u Ukrajini.

U izvještaju se navodi da je izvor Der Spiegela u Bavarskom baletu na pitanje o bivšem šefu odmah odgovorio da je Zelenski ‘najvjerovatnije partner Putinove kćeri’ i prije nego što su ga pitali o njegovim porodičnim vezama. “Krajem 2019. Katerina Tikhonova se očito umorila od stalnog letenja za München te se odlučila preseliti kod svog partnera. Barem na to ukazuje jedno od pisama koja se nalaze u arhivi osobnog zaštitara Alekseja Skripčaka”, navodi se. Zelenski je opisan kao jedan od najuspješnijih ruskih baletana.

Godine 2016., prije nego što je preuzeo dužnost u Münchenu, a prije veze s Putinovom kćeri, komentirao je rusku aneksiju Krima. “Nisam političar, ali oni bi trebali sjesti za isti stol i smiriti se. Umjetnost će spasiti svijet”, rekao je.

Dugo se šuškalo i da je u Moskvi imao pokrovitelje na visokim položajima, ali ovo otkriće je prvi put da ga se povezuje s Putinovom porodicom.

