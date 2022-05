“NEKA DONESU KATALOG!” Dalila hoće da TUŽI DRAGOJEVIĆA zbog tvrdnji da se bavi PROSTITUCIJOM

U toku je radio “Amnezija” koju vode Nenad Aleksić Ša i Filip Car. Naredni gost, bila je Dalila Dragojević koja je imala potrebu da demantuje sve što je Dejan Dragojević izjavio. Osvrnula se i na Cara, pa mu je rekla da još uvek nije ravnodušna. Takođe, otkrila je šta će biti sa Anđelom RankovićemVidim da nisi nešto raspoložena – rekao je Ša na samom početku.

– Postalo mi je sve toliko ajdno i smešno da jednostavno više ne znam šta bih komentarisala. Možda bih trebala osatla suzdržana. Samo mene dovede do zla, da završim sa gađanjem. U svemu tome ja sam najgora. Mislim da nije mesto da se priča o mojoj porodici. Ja ću ostati suzdržana i neću komentarisati. Zavšiću sve sudskim putem. Mislim da četitaš praznik mom ocu a takve stavri iznosiš o njemu i porodici, mislim da nema smislia. Izgubila sam svest da sam ja njegovo dete i da sam mu najbitnija. Ja vrlo dobro znam koliko se moj otac trudio za sve da bi na kraju čuli da ja ona kockarka , pokazivanje na venu, da sam ja prostitutka. Onda, ne pitaju se da li su prave prostitutke oko njih. Volela bih da mi neko donese katalog i da vidim da li sam ja plaćena za usluge – rekla je Dalila- Da li je sve što je on rekao neistina? – upitao je Car.

– Sve što je on rekao je na svoj način i sve je slagao. Najbolje da je istina sve što je pričao. Ja ne bi rešavala sudskim putem da je to istina. Sve je to nešto što je on izvlačio iz novina. Dodao mi je pet muškaraca a zna da nisam ništa pričala. Neću se baviti time, on kaže da sam dobacivala, posle svega ga gledam i sećam se kako se kupovalo i na koji način se kupovalo i onda ti dođeš i ispričaš neke stavri. Sve i da je tako, je l’ te moja mama povredila sa nečim? Ma ajde bre! – rekla je Dalila.

– Glupo je kada kažeš koliko je sreće bilo, on ti može reči da li si se ti setila kada si radila neke stvari, da li si se ti setila? Naravno je da će tvoj otac biti uvek uz tebe. Ja mislim da sam ti ja pričao da budeš prisebna u nekim stavrima i nisu ti potrebne neke stvari. Ti si neko ko se ugrešio – daodao je Car.

– Neću da se trudim da govorim. Samo mogu da dematujem sve što je rečeno a za ostalo ću odgovarati ako budu pitanja geldalaca. Ja uvek na*bem i to mi ne treba. Teško onom ko želi da ponizi nekog da bi sebe uzdigao. Ja znam da on neće spavati mirno i sa kojim mislima onda ide da spava. Anđelo je neko ko je takav, ako mu ja odgovaram, ja mu odgovaram. Njega interesuje šta je bilo od kada sam sa njim, ne zanima ga šta je bilo pre njega. Ne postoji veza, samo se družimo. Ne bi sa svojom inteligencijom upuštala u sve ono. Ja da sam htela da budem žrtva, mogla sam da budem žrtva kada si mi ti ono uradio. Mene ne zanima šta ću ja biti, nego mi je bitno da meni bude lepo. Nisam srećna kada krenu da mi se vrte slike koje su bile ovde i dešavale se ovde. Na kraju, naravno da mi je žao što nije uspelo. Neko koga sam stavrno volela, na kraju nije uspelo. Žao mi je zbog svega, kada vidim šta se sada dešava. Njegove psovke i njegove uvrede su jako minimalne na osnovu onoga što sam ja čula o sebi na osovu toga što sam sa Dejanom provela pet godina – rekla je Dalila.

– Ja ne pričam psovke hladne glave. A Dejan kaže to hladne glave i to nije isto – rekao je Car.

Filip CarFoto: YouTube/Zadruga Official

– Jedno mogu da se trudim da ne doživljam scene koje sam imala par meseci. Filipa ću zamoliti da ne radi stvari koje je jutors radio. Ti si neko, za koga ja stojim i ja ne mogu da se oduprem tebi. Ti znaš da moje emocije nisu ugašene prema tebi totalno. Nisam ravnodušna. Ja sam zbog tebe izgubila svoj ponos i dostojasntvo. Šta sam ja sve uradila za tebe. Nazivajte se i dalje kapetanima i kolegama. Sinoć sam te slušala koliko jadno pričaš o meni. I na žurci si nisko krenuo da uradraš a onda se baciš preko mene. Čisto da se zna da sam ja neko ko ne može da se odupre muškarcu od sto kilograma. Ja nsiam neko ko može na surov način da funkcioniše. Poslednji put kada sam se pomirila sa tobom, mislim da sam i to rešila. Mislim da su to bili poslednji trzaji i ja sam shvatila da to ne može da funcioniše. Upravo si sinoć pokazao da si ti neko ko ne može da funkcioniše bez durge osobe. Ja sam neko ko se samo druži i desilo mu se nešto novo. Postoji žal za nečim što nije uspelo. Nije mi potrebno jer mi je negde drugo lepo – rekla je Dalila,piše Srbijadanas

