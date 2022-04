Neradna nedjelja gasi radna mjesta u Banjaluci

Smatraju to u poslovnoj zajednici, odakle pritom upozoravaju da bi ovdje moglo doći i do diskriminacije, jer, kako pojašnjavaju, zašto bi se, recimo, omogućila neradna nedjelja trgovcima, dok ostale branše rade.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, ističe da su već dva puta pisali Gradskoj upravi grada Banjaluka u vezi s ovom inicijativom.

“Mi imamo veliko protivljenje privrednika u vezi sa ukidanjem radne nedjelje. Smatramo da je to populistička odluka, gdje neko hoće da ostvari određene političke poene. Međutim, s tim Banjaluka gubi imidž regionalnog centra. Mi vikendom u Banjaluci imamo autobuse iz svih krajeva BiH”, rekao je Račić za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, poslovna zajednica će nastojati da se bori svim silama da ova inicijativa gradske vlasti ne zaživi.

“Bijeljina je to uradila pa se danas svi kaju. Smanjen je broj radnika. U Banjaluci, procjenjuje se, ta odluka bi smanjila broj radnika za oko 500 do 600, samo u prvom mahu. Sa druge strane, nisu ni svi radnici za to da se zabrani rad nedjeljom. Nekim radnicima odgovara dodatak koji dobijaju za radnu nedjelju”, tvrdi Račić.

Bojan Risović, predsjednik Udruženja poslodavaca trgovine Republike Srpske, smatra da bi efikasnije bilo da se grad i država opredijele za legislativu kojom bi ozbiljnije bila podignuta osnovica za plate ljudima koji rade nedjeljom.

“Dakle, ako imate nezaposlene mlade ljude, koji žele nedjeljom da rade za veću platu, to bi im bilo omogućeno, dok bi se porodični ljudi, koji to žele, taj dan odmarali. Tada bi bili zadovoljni i kupci, koji ne bi bili uskraćeni za to da nedjeljom nabave namirnice kada to žele. Osim toga, Banjaluci je cilj da dođu turisti. Zamislite brojne ljude koji iz Banjaluke vikendom idu u Zagreb ili Beograd. Da li bi oni tamo išli da ništa ne radi nedjeljom”, rekao je Risović za “Nezavisne novine”.

On ističe da bi, u slučaju da nedjelja bude neradni dan u Banjaluci, kupci svoje kupovine raspodijelili na preostalih šest dana u sedmici, te bi potrošnja, odnosno promet bio isti, ali bi sedmina radne snage u ovoj branši bila nepotrebna.

“Po našim kalkulacijama, kada je riječ o Banjaluci, ukidanjem radne nedjelje, samo u ‘Tropiku’ bi prestala potreba za 100 do 115 zaposlenih, a identična situacija bila bi i u drugim prodajnim lancima”, istakao je Risović.

Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Banjaluka, tvrdi da nemaju indikatore o tome kojim danima u gradu na Vrbasu ima najviše turista, ali je logično da su to vikendi.

“Ja vjerujem da će se iz te odluke izuzeti ugostiteljski objekti i neki turistički centri. Tek ćemo vidjeti da li će ta odluka eventualno da utiče na turističku potrošnju”, naveo je Šukalo.

Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovina regije Banjaluka, podsjeća da inicijativa o neradnoj nedjelji u ovom gradu postoji već duže vrijeme.

“Da nije bilo korone, ja mislim da bi to bilo i usvojeno. Na neke stvari se moramo naviknuti i radnici hoće da imaju slobodan dan”, rekao je Marjanović.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, iznio je juče i neke od detalja ove ideje, odnosno inicijative.

“Naša prva ideja je da svi trgovci ne rade nedjeljom, a kada pričamo o ugostiteljskim objektima i mogućnosti razvoja turizma, plan je da oni nedjeljom rade. Kada pričamo o dragstorima, a da ne uđemo u zabludu da sve tržne centre pretvorimo u dragstore, sve do 50 kvadrata može biti dragstor. Moći će da rade i benzinske pumpe”, naveo je Stanivuković.

Nekoliko dana ranije, iz Gradske uprave Banjaluka rekli su da je odluka o neradnoj nedjelji u fazi usaglašavanja te se, kako su naveli, još ne može precizno govoriti o djelatnostima na koje će se neradna nedjelja odnositi,pišu Nezavisne

“Fokus nam je svakako na trgovinskim djelatnostima, gdje građani mogu da zadovolje svoje potrebe u preostalih šest dana”, poručio je gradski menadžer Bojan Kresojević.

