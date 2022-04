Boris Johnson: Rat u Ukrajini mogao bi potrajati do kraja naredne godine

Upitan o tome slaže li se s obavještajnim podacima koji sugeriraju da bi se rusko bombardiranje Ukrajine moglo nastaviti do kraja sljedeće godine, on je rekao da je to “realna mogućnost”.

“Putin ima ogromnu vojsku. Ima vrlo tešku političku poziciju jer je napravio katastrofalan kiks. Jedina opcija koju sada ima, zapravo, je nastaviti pokušavati koristiti svoj užasan pristup, pokušavajući smrviti Ukrajince”, rekao je Johnson.

Britanski premijer dodao je da “bez obzira” na vojnu superiornost koju Vladimir Putin može imati tokom sljedećih nekoliko mjeseci, “neće moći slomiti duh ukrajinskog naroda”. prneosi “Klix“.

Facebook komentari