ČUDESNI OTOK NA KOJEM KILOGRAM KROMPIRA KOŠTA SKORO 1000 KM

Krompiri bonnotte pomno se uzgajaju i još pažljivije beru na vrhuncu zrelosti u maju, a to traje tek sedmica dana. U to se vrijeme 2500 berača okuplja u zoru i radi do zalaska sunca. Ručno vade gomolj po gomolj kako bi zlaćani krumpiri mogli zasjati na stolovima najboljih svjetskih restorana

Odlikuju se delikatnom limunastom aromom, mirišu na orahe, a karakteristični su po slanom, mineralnom okusom koji još dugo ostaje na nepcu. Koristi se za juhe, salate, kreme ili piree, ali kako god da se koristi – najvažnije je da se kora, koja čuva esenciju mora i tla, ne guli.

No francuska delikatesa ima ljutog protivnika. Britanski lanac supermarketa Tesco počeo je komercijalizirati krumpir prodajući ga ispod cijene od oko4.3 KM po kilogramu. Pučki rođaci francuskih plemića među gomoljima rastu preko La Manchea, na britanskom teritoriju. Otok Jersey ima sličnu klimu i tlo, ali poznavatelji tvrde da su francuski krompiri ipak ukusniji.

Otok na zapadnoj obali Francuske slavu ne duguje samo krumpirima nego i ljupkoj arhitekturi, desecima kilometara pješčanih plaža te mirisnim borovima, načičkanim poput velikih suncobrana. Za kopno je vezan stoljetnim nasipom i novijim mostom, kojim se dolazi do oaze vrijedne pozornosti. prenosi hayat

