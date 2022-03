RUSI PUCALI NA PORODICU, DJEVOJČICA SPASILA ŽIVOT BRATU

Meci su prošli kroz njena leđa, rebra, pluća, butine. Najgore je prošla jer je tijelom prekrila svog osmogodišnjeg brata. Ona mu je spasila život – priča njena majka.

Priču o borbi ove porodice, koju je posjetio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova ove zemlje.

Na videu koji su podijelili, vidi se porodica koja je smještena u bolnicu u Kijevu. prneosi “Hayat“.

Kako se dalje objašnjava, porodica je bježala iz mjesta na sjeveru regije Kijev – ruski vojnik im je rekao da je sigurno da idu.

No, kad su ušli u auto i počeli se voziti, druga ruska jedinica je zapucala na njih.

Majka Tanya pogođena je 12 puta u noge.

Svi se, srećom, oporavljaju, a pogledajte kako su se osjećali kad je Zelenski došao da ih posjeti u bolnici:

When the Russians shot Kateryna, her parents thought she was dead.

“The bullets went through her back, the ribs, the lungs, the thighs. She suffered the most as she was covering her little 8 y.o. brother. She saved his life.” her mother said.

President @ZelenskyyUa met them👇 pic.twitter.com/76D9cuTha4

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 19, 2022