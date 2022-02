Šokantno priznanje najbolje evropske glumice: Jasna Đuričić otkrila da je zlostavljana

Glumica Jasna Đuričić snimila je video koji je objavila na svom Instagram storiju a u kojem je otkrila da je bila zlostavljana.

– Nisam prijavila jer me je bilo sramota. Sada me je sramota što me je bilo sramota. Mučno mi je da čitam sve ovo, jer kao da prolazim sve ponovo. Svaka čast onima koji govore, jer znam koliko hrabrosti treba za to. Sve su to mali koraci ka jednoj velikoj slobodi da se kaže – kazala je Đuričić u videu koji je objavila.

Pružila je podršku pokretu “Nisam prijavila”.

🔺DRUŠTVENE MREŽE / Glumica Jasna Đuričić snimila je video koji je objavila na svom Instagram storiju, a u kojem je otkrila da je bila zlostavljana #jasnaduricic #zlostavljanje #glumica pic.twitter.com/4hY2w9UeYe — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) February 7, 2022

Nakon što je pokrenuta revolucija pod heštegom “Nisamtražila”, a potom i “Nisisama”, gdje su brojne djevojke, žene i djevojčice govorile o zlostavljanju koje su preživjele, a potom i onih koji su njima pružile podršku podijelivši svoje priče, nedavno se počeo širiti i hešteg “Nisamprijavila”.

Žene navode razloge razloge o tome zašto su šutjele o seksualnom zlostavljanju.

Priznanje Jasne Đuričić šokiralo je mnoge.

Jasna Đuričić odigrala je glavnu ulogu u filmu “Quo vadis, Aida?” koji je proglašen najboljim evropskim filmom, a Jasna najboljom evropskom glumicom.

