Bariša Čolak o ukidanju naknada zastupnicima PSBiH: Teško ćemo naći pravno rješenje, jer njega treba donijeti politika

Bariša Čolak, prvi zamjenik predsjedatelja Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je nadležna za reguliranje većine primanja naknada zastupnicima i izaslanicima u tom zakonodavnom tijelu, kazao je kako do sada, u povjerenstvima u kojima on sudjeluje, nije bilo inicijativa za ukidanje ili smanjenje naknada parlamentarcima zbog izostanka sa sjednica.

“Ne mogu precizno odgovoriti je li bilo nekakvih inicijativa u tom pravcu u nekim drugim povjerenstvima. Moguće da je neko od zastupnika nekada inicirao takvu raspravu, ali se u ovom momentu ne mogu toga sjetiti. Jedna je dimenzija, barem ja to tako mislim, ukoliko zastupnik ili izaslanik iz određenih razloga nije prisutan na sjednici ili nije prisutan u Sarajevu, a druga je pojava nedolaska, odnosno bojkota samih sjednica. Što se tiče naših povjerenstava, odnosno nekog od zajedničkih povjerenstava u kojim ja sudjelujem, toga nije bilo, barem ne oficijelno, koliko ja znam. Da li je bilo na nekim drugim ne mogu sa sigurnošću reći, ali gdje ja sudjelujem ne sjećam se nekakvog prijedloga u tom pravcu, to je sigurno”, potvrdio je Čolak u razgovoru za Anadolu Agency.

Od kada traju zastoji u radu Parlamentarne skupštine BiH nije ni bilo sjednica zajedničkih povjerenstava oba doma.

S obzirom na to da je u nekoliko mandata bio ministar pravde Bosne i Hercegovine, od Čolaka smo tražili pojašnjenje o pravnim mogućnostima za uskraćivanje prava zastupnicima i izaslanicima Parlamentarne skupštine BiH koji ne dolaze na sjednice zakonodavnih tijela ili komisija.

“Koje su pravne mogućnosti za takvo nešto, jako teško je na to pitanje precizno odgovoriti. Moguće je da se neke stvari reguliraju. Dakako da je to moguće. Ali, prije svega, izabrani zastupnici su izabrani od građana, izabrani su od naroda. I oni, dakle, obavljaju svoju dužnost i kada nisu na radnom mjestu, odnosno kada nisu u Sarajevu. Međutim, ovo je nešto drugo što se dešava. Ovaj vid nedolaska, ovaj vid blokade rada Zastupničkog i Doma naroda, odnosno kompletne Parlamentarne skupštine BiH, predstavlja zapravo nešto sasvim drugo. Po mom sudu, tu mora postojati, prije svega, političko rješenje. Teško ćemo nekako naći pravno rješenje, jer njega opet treba donijeti politika. Mislim da je jasno šta želim reći”, naveo je Čolak.

Od Čolaka smo tražili stav i koliko je uopće moralno od zastupnika i izaslanika Parlamentarne skupštine BiH da primaju naknade za odvojeni život, naknade za troškove smještaja, naknade za posjete porodici, pa i topli obrok i paušal u vrijeme pandemije, kada i kad nema blokada zakonodavnih tijela, rijetko ili nikako zasjedaju. Sve ovo u situaciji kada ljudi u BiH sve teže žive zbog enormnih poskupljenja energenata i životnih namirnica.

“Naravno da tu postoji itekako prostora, posebice u ovo vrijeme krize i pandemije, da se neke stvari urede na drugačiji način u kompletnom našem sustavu. Tu bi po mom sudu trebalo vidjeti i prakse drugih kako i šta rade. Samo, mi smo u dodatnom problemu na način ovih blokada o kojima smo govorili. Ali u tom segmentu bi u svakom slučaju trebalo voditi računa o tome. Itekako svi dijelimo zajedničku sudbinu na ovom prostoru u kom živimo, odnosno u ovoj zemlji u kojoj živimo. Sada, trebalo bi vidjeti zapravo kakva su iskustva i drugih, šta je moguće napraviti u tom pravcu”, navodi Čolak.

Ističe da su zapravo svo vrijeme pandemije pokušavali da održe parlamentarni život aktivnim.

“Mislim da je nekoliko sjednica Zastupničkog doma PSBiH u početku pandemije i na daljinu, odnosno videolinkom. Svima nam treba dodatno iskustvo u ovom vremenu kada su takvi uvjeti. Onda, kada su se iole stekli bolji uvjeti, održavali su se sastanci u velikoj sali gdje se koliko-toliko moglo pristojno napraviti odstojanje. No, mislim da tu itekako ima prostora da se neke stvari riješe kada su u pitanju primanja i naknade zastupnika i izaslanika. Međutim, očekujem da će vrlo brzo doći kraj pandemiji. Evo, bar prema najavama onih koji su najviše pozvani da se time bave, to se nazire. Želim vjerovati da će prestati više i ove blokade koje su bile do sada. Želim vjerovati da i ova bar nekakva blaga najava na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma PS BiH koja se dogodila ide u tom pravcu”, poručio je Čolak.

Na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma PS BiH, održanoj jučer, zatraženo je da se ispita legalitet isplata plaća i naknada zastupnicima PS BiH koji ne dolaze na sjednice domova, odnosno radnih tijela

