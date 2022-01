Danas oblačno, bit će i snijega – A za vikend…

U jutarnjim satima slab snijeg očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne i sjeveru i istoku Hercegovine. Prije podne postepeno smanjenje oblačnosti. Novo naoblačenje sa sjevera u Bosni prognozirano jer tokom noći na subotu.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C.

U Sarajevu oblačno prije podne. Slab snijeg u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko -2, a najviša dnevna oko 1°C.U subotu oblačno vrijeme u Bosni. U Hercegovini djelomično vedro. Snijeg se prognozira širom Bosne, sjeveru i istoku Hercegovine. U nizinama može padati i susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se prognozira širom Bosne i sjeveru Hercegovine. U nizinama može padati i susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 10°C,piše Oslobodjenje

